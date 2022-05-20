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Beşiktaş ile Konyaspor 42. kez karşı karşıya geliyor

2021-2022 Spor Toto Süper Lig son maçlarında Beşiktaş, Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Toplamda 42. defa karşılaşan iki ekipte Beşiktaş daha üstün gelen taraf. Bu sezon Süper Lig'de oldukça başarılı bir sezon geçiren Konyaspor, 2.lik şansı için kazanmayı hedeflerken, Beşiktaş kötü geçen Süper Lig serüveninin ardından sezonu, evinde galibiyetle bitirmeyi hedefliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 12:43
Beşiktaş ile Konyaspor 42. kez karşı karşıya geliyor
İki takım arasında geride kalan 41 lig maçından 23'ünü siyah-beyazlılar, 6'sını yeşil-beyazlılar kazandı

Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 42. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, geride kalan 41 karşılaşmanın 23'ünü kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 6'sını yitirdi.

Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 80 golüne, Konyaspor 38 golle karşılık verdi.

Bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta İttifak Holding Konyaspor evindeki karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Beşiktaş son 20 maçın 9'unu kazandı

Beşiktaş, galibiyet sayısında genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son 20 maçın 9'unda mağlup etti.

Söz konusu karşılaşmalarda rakibiyle 7 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 4 defa sahadan mağlup ayrıldı.

Bu arada iki takım arasındaki 41 lig maçının 15'inde Konyaspor, 5'inde ise Beşiktaş gol atmayı başaramadı.

Beşiktaş evindeki 20 maçın 16'sını kazandı

Beşiktaş, Konyaspor ile ligde ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı 20 maçın 16'sını kazandı, 2'sinde berabere kaldı, 2 müsabakayı ise kaybetti.

Evinde Konyaspor'a 49 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 12 gol gördü.

Beşiktaş, sahasında son 6 randevuda puan kaybı yaşamadı. 2014-2015 sezonunda evinde Konyaspor'a 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, iç sahadaki son 6 maçı kazanmayı başardı. Söz konusu 6 karşılaşmada 18 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 3 gol gördü.

Geçen sezon İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 1-0 kazandı.

Bu arada Beşiktaş'ın cezası nedeniyle 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken lig maçı İzmir'de oynanmış ve 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Siyah-beyazlılar, yeni stadının yapımı aşamasında 2014-2015 sezonunda Ankara'da yaptığı müsabakada ise rakibine 1-0 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN TARİHİ FARK

Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.

Beşiktaş karşısında 4 galibiyetini tek farklı skorlarla elde eden Konyaspor, geçen sezonun ilk yarısında rakibine 4-1 üstünlük kurarak en farklı galibiyetine imza attı.

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