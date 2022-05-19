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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım! Resmi hamle geldi

Son dakika spor haberi: Sezon sonunda birçok futbolcuyla yollarını ayıracak Beşiktaş'ta transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Teknik direktör Valerien Ismael'in sunduğu rapora göre hareket eden yönetim önceliği golcü transferine verdi. Hücumda çeşitliliği artırmak isteyen Fransız çalıştırıcı, yönetimle yaptığı görüşmede 'kaliteli forvet' talebinde bulundu. Bu doğrultuda hamlelerini yapan Kara-Kartal, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer çalımı atmak için girişimlere başladı. Siyah-beyazlı kurmaylar, Fenerbahçe'nin son durumunu yakından takip ettiği yıldız golcü için kulübüne resmi teklif yaptı. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 13:26
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım! Resmi hamle geldi

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım! Resmi hamle geldi

Batshuayi'den istenen verimi alamayan siyah-beyazlılar, Belçikalı futbolcu için yeni bir girişim yapmayacak.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım! Resmi hamle geldi

Teknik direktör Valerien Ismael, yönetimle yaptığı görüşmede forvet isteğini yineledi.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım! Resmi hamle geldi

Hücum rotasyonunu güçlü tutmak isteyen deneyimli çalıştırıcı yeni sezon kamp başlangıcına yeni transferlerle girmeyi amaçlıyor.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım! Resmi hamle geldi

Takımda büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Kara-Kartal'da sözleşmesi bitecek birçok isimle yollar ayrılacak.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım! Resmi hamle geldi

Kadroda oluşacak boşluklara nokta atışı takviyeler yapmayı amaçlayan Beşiktaşlı kurmaylar, hummalı bir araştırma içine girdi.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım! Resmi hamle geldi

Birçok mevkiye transfer yapacak olan siyah-beyazlılarda öncelik golcüye verildi.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım! Resmi hamle geldi

Valerien Ismael'in raporuna göre hareket eden yönetim, listedeki isimler için temaslara başladı.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım! Resmi hamle geldi

Hücumda çeşitliliği artırmayı hedefleyen Kartal, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım! Resmi hamle geldi

"GOL ATACAK OYUNCULARA İHTİYACIMIZ VAR"
Transferle ilgili ipuçları veren Ismael, "Bir maçımız daha var ama oyuncularımızı gördük. kararlar alacağız.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım! Resmi hamle geldi

Sözleşmesi bitenler var, önce buna bakacağız. Gidenlerin yerini dolduracağız.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım! Resmi hamle geldi

Bizimle aynı yolda yürüyecek, kaliteli, gol atacak oyunculara ihtiyacımız var." sözlerini kullanarak hücum hattına verdiği önemi dile getirdi.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım! Resmi hamle geldi

SÖRLOTH SONRASI BİR YARIŞ DAHA!
Alexander Sörloth için Fenerbahçe ile yarışan siyah-beyazlılar, ezeli rakibiyle bir transferde daha karşı karşıya geldi.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım! Resmi hamle geldi

HALİL DERVİŞOĞLU ÇALIMI!
Galatasaray ile kiralık sözleşmesi bitecek olan Halil Dervişoğlu için bir süredir Fenerbahçe'nin ilgisi bulunuyordu.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım! Resmi hamle geldi

Süper Lig ve Avrupa'dan teklifler alan genç futbolcu için Beşiktaş da devreye girdi.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım! Resmi hamle geldi

Sarı-lacivertli yönetimin şartlarını araştırdığı genç futbolcu için siyah-beyazlılardan resmi hamle geldi.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım! Resmi hamle geldi

Transferde son derece kararlı olan siyah beyazlılar oyuncunun bonservisine sahip olan Brentford Kulübü ile temasa geçti.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım! Resmi hamle geldi

Hürriyet'in haberine göre; Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak isteyen yönetim, bu isteğini resmen iletti.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım! Resmi hamle geldi

Beşiktaş'ın bu çabasına karşın 22 yaşındaki futbolcu transfer için kararını vermiş değil.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım! Resmi hamle geldi

1.5 yıldır kiralık olarak sarı kırmızılı formayı giyen milli futbolcunun kiralık kontratı sezon sonu bitiyor.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım! Resmi hamle geldi

Süper Lig'den Fenerbahçe'den de teklif alan Halil, 11 Haziran'da Galatasaray'da gerçekleşecek seçimi bekliyor.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım! Resmi hamle geldi

Galatasaray'dan ayrılması beklenen Halil Dervişoğlu'nun birçok talibi bulunuyor.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım! Resmi hamle geldi

Golcü futbolcu, yönetime gelecek yeni başkan ve teknik direktörün tutumlarına göre kararını verecek.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım! Resmi hamle geldi

Bu sezon Süper Lig'de 27 maçta forma giyen Halil Dervişoğlu, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım! Resmi hamle geldi

Türkiye A Milli Takım'da 9 maçta boy gösteren genç oyuncu, 4 gollük katkı verdi.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım! Resmi hamle geldi

Asıl mevkisi santrfor olan Halil, hücumun her iki kanadında da görev yapabiliyor.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım! Resmi hamle geldi

22 yaşındaki futbolcunun Brentford ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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