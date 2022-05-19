Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım! Resmi hamle geldi

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.
Hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.
Batshuayi'den istenen verimi alamayan siyah-beyazlılar, Belçikalı futbolcu için yeni bir girişim yapmayacak.
Teknik direktör Valerien Ismael, yönetimle yaptığı görüşmede forvet isteğini yineledi.
Hücum rotasyonunu güçlü tutmak isteyen deneyimli çalıştırıcı yeni sezon kamp başlangıcına yeni transferlerle girmeyi amaçlıyor.
Takımda büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Kara-Kartal'da sözleşmesi bitecek birçok isimle yollar ayrılacak.
Kadroda oluşacak boşluklara nokta atışı takviyeler yapmayı amaçlayan Beşiktaşlı kurmaylar, hummalı bir araştırma içine girdi.
Birçok mevkiye transfer yapacak olan siyah-beyazlılarda öncelik golcüye verildi.
Valerien Ismael'in raporuna göre hareket eden yönetim, listedeki isimler için temaslara başladı.
Hücumda çeşitliliği artırmayı hedefleyen Kartal, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
"GOL ATACAK OYUNCULARA İHTİYACIMIZ VAR"
Transferle ilgili ipuçları veren Ismael, "Bir maçımız daha var ama oyuncularımızı gördük. kararlar alacağız.
Sözleşmesi bitenler var, önce buna bakacağız. Gidenlerin yerini dolduracağız.
Bizimle aynı yolda yürüyecek, kaliteli, gol atacak oyunculara ihtiyacımız var." sözlerini kullanarak hücum hattına verdiği önemi dile getirdi.
SÖRLOTH SONRASI BİR YARIŞ DAHA!
Alexander Sörloth için Fenerbahçe ile yarışan siyah-beyazlılar, ezeli rakibiyle bir transferde daha karşı karşıya geldi.
HALİL DERVİŞOĞLU ÇALIMI!
Galatasaray ile kiralık sözleşmesi bitecek olan Halil Dervişoğlu için bir süredir Fenerbahçe'nin ilgisi bulunuyordu.
Süper Lig ve Avrupa'dan teklifler alan genç futbolcu için Beşiktaş da devreye girdi.
Sarı-lacivertli yönetimin şartlarını araştırdığı genç futbolcu için siyah-beyazlılardan resmi hamle geldi.
Transferde son derece kararlı olan siyah beyazlılar oyuncunun bonservisine sahip olan Brentford Kulübü ile temasa geçti.
Hürriyet'in haberine göre; Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak isteyen yönetim, bu isteğini resmen iletti.
Beşiktaş'ın bu çabasına karşın 22 yaşındaki futbolcu transfer için kararını vermiş değil.
1.5 yıldır kiralık olarak sarı kırmızılı formayı giyen milli futbolcunun kiralık kontratı sezon sonu bitiyor.
Süper Lig'den Fenerbahçe'den de teklif alan Halil, 11 Haziran'da Galatasaray'da gerçekleşecek seçimi bekliyor.
Galatasaray'dan ayrılması beklenen Halil Dervişoğlu'nun birçok talibi bulunuyor.
Golcü futbolcu, yönetime gelecek yeni başkan ve teknik direktörün tutumlarına göre kararını verecek.
Bu sezon Süper Lig'de 27 maçta forma giyen Halil Dervişoğlu, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Türkiye A Milli Takım'da 9 maçta boy gösteren genç oyuncu, 4 gollük katkı verdi.
Asıl mevkisi santrfor olan Halil, hücumun her iki kanadında da görev yapabiliyor.
22 yaşındaki futbolcunun Brentford ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Halil Dervişoğlu'nun güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.