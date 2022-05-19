Haberler Beşiktaş Beşiktaş transferde TFF 1. Lig'in gol kralına göz dikti! Ahmet Sagat...

Beşiktaş transferde TFF 1. Lig'in gol kralına göz dikti! Ahmet Sagat...

Beşiktaş'ta son dakika habe... Siyah beyazlılar, Teknik Direktör Valerien Ismael ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı yönetiminde transfer çalışmalarını sürdürürken, gündeme yeni bir isim geldi. İddiaya göre Kara Kartal, Menemenspor'da forma giyen Ahmet Sagat'i gözüne kestirdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 10:07
Beşiktaş transferde TFF 1. Lig'in gol kralına göz dikti! Ahmet Sagat...

Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Beşiktaş transferde TFF 1. Lig'in gol kralına göz dikti! Ahmet Sagat...

Teknik Direktör Valerien Ismael, gelecek ve gidecek oyunculara dair raporunu sundu.

Beşiktaş transferde TFF 1. Lig'in gol kralına göz dikti! Ahmet Sagat...

Ismael, Beşiktaş yönetiminden 'gol atacak forvet' istedi.

Beşiktaş transferde TFF 1. Lig'in gol kralına göz dikti! Ahmet Sagat...

Siyah beyazlılar, bu kapsamda transfer çalışmalarını başladı.

Beşiktaş transferde TFF 1. Lig'in gol kralına göz dikti! Ahmet Sagat...

Ceyhun Kazancı ile beraber müşterek çalışan Kara Kartal, aradığı golcüyü buldu.

Beşiktaş transferde TFF 1. Lig'in gol kralına göz dikti! Ahmet Sagat...

Batshuayi ile sezon sonundan itibaren gole devam etmeyecek Beşiktaş'ın, santfor listesi belli olurken, maliyeti uygun ve kısa vadede katkı verecek bir golcü ön plana çıktı.

Beşiktaş transferde TFF 1. Lig'in gol kralına göz dikti! Ahmet Sagat...

Sezon başında eski teknik direktör Cenk Laleci'nin Almanya Bölgesel Ligi takımlarından RW Koblenz'den keşfedip takıma kazandırdığı 25 yaşındaki futbolcu için Süper Lig ekiplerinin sarı-lacivertlilerin kapısını çaldığı ifade edildi.

Beşiktaş transferde TFF 1. Lig'in gol kralına göz dikti! Ahmet Sagat...

Sarı-lacivertli formayla sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Sagat, istikrarlı görüntüsüyle de alkış topladı.

Beşiktaş transferde TFF 1. Lig'in gol kralına göz dikti! Ahmet Sagat...

Yeni Asır'ın haberne göre Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin, devre arasında Sagat'a 2 milyon TL değer biçmişti.

Beşiktaş transferde TFF 1. Lig'in gol kralına göz dikti! Ahmet Sagat...

Şahin, sezon sonunda fiyatı artırarak yıldız golcünün bonservisini 3 milyon TL'ye çıkardı.

Beşiktaş transferde TFF 1. Lig'in gol kralına göz dikti! Ahmet Sagat...

BEŞİKTAŞ'IN DA LİSTESİNE GİRDİ
Bu sezon 35 lig maçına çıkarak büyük istikrar yakalayan Ahmet, 17 gol atıp attı.

Beşiktaş transferde TFF 1. Lig'in gol kralına göz dikti! Ahmet Sagat...

Ligde son haftaya girilirken gol krallığı yarışında da zirvede bulunan gurbetçi golcü Ahmet'le Beşiktaş'ın da ilgilendiği ileri sürüldü.

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