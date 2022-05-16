Sörloth’a hoca markajı

İsmael, Sörloth ile bir görüşme yapmayı planlıyor. Ancak deneyimli hoca yönetimin yapacağı hamleyi bekliyor. Kısa süre içinde Beşiktaş'ın oyuncunun menajeri ile tekrar temasa geçeceği ve 2.5 milyon euro'luk yıllık ücreti 3 milyon euro'ya çekip ekstra bonus teklif edeceği belirtildi.
İsmael, Sörloth ile bir görüşme yapmayı planlıyor. Ancak deneyimli hoca yönetimin yapacağı hamleyi bekliyor. Kısa süre içinde Beşiktaş'ın oyuncunun menajeri ile tekrar temasa geçeceği ve 2.5 milyon euro'luk yıllık ücreti 3 milyon euro'ya çekip ekstra bonus teklif edeceği belirtildi.