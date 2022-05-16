Haberler Beşiktaş Sörloth’a hoca markajı

Sörloth’a hoca markajı

İsmael, Sörloth ile bir görüşme yapmayı planlıyor. Ancak deneyimli hoca yönetimin yapacağı hamleyi bekliyor. Kısa süre içinde Beşiktaş'ın oyuncunun menajeri ile tekrar temasa geçeceği ve 2.5 milyon euro'luk yıllık ücreti 3 milyon euro'ya çekip ekstra bonus teklif edeceği belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Sörloth’a hoca markajı
İsmael, Sörloth ile bir görüşme yapmayı planlıyor. Ancak deneyimli hoca yönetimin yapacağı hamleyi bekliyor. Kısa süre içinde Beşiktaş'ın oyuncunun menajeri ile tekrar temasa geçeceği ve 2.5 milyon euro'luk yıllık ücreti 3 milyon euro'ya çekip ekstra bonus teklif edeceği belirtildi.
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