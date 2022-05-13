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İsmael proje adamı

“Çalışkan, zeki, teknik bir hocamız var. Özkaynağa dönmek istiyoruz. Hocamızı, bu politikamıza uymasından emin olduğumuz için getirdik”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 06:50
İsmael proje adamı
Fransız teknik adamın başarılı olacağından emin olduğunu söyleyen Başkan Çebi, Ismael'in projelerini sahiplenen bir isim olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Valerien Ismael araştırmalarımızın içinde olan bir hocaydı. Son derece de doğru iş yaptığımızı düşünüyorum. Ben hocadan çok memnunum. Hocanın başaracağından kesinlikle eminim. Son derece çalışkan, zeki, teknik bir hocamız var. Her 19 yaş altı maçını seyreden bir A takım hocamız var. Maç bittikten sonra 19 yaş altı takımında oynayan her çocuğa tek tek hatalarını anlatan, hocalarına da ders veren bir hocamız var. Bu bizim projemiz için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Öz kaynağa dönmek istiyoruz. Genç futbolculardan ücretleri çok yüksek hale gelmeden faydalanmak ve zamanı geldiğinde onlardan kar edebilmek amaçlı bir strateji izleyeceğiz. Buna uygun hocayı da getirdiğimizi düşünüyoruz. Hocamız bu politikamıza uymasından emin olduğum için tercih ettiğimiz bir hoca olmuştur."
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