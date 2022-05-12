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PFDK'dan Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi cezası!

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili kararını açıkladı. Siyah-beyazlılar, PFDK'dan ayrı ayrı maddelerden toplamda 407 bin lira para cezası aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 19:52
PFDK'dan Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi cezası!

PFDK'dan Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle para cezası geldi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan derbide Beşiktaş'a, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu maçta 8. kez olmasından dolayı 350 bin lira, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 48 bin lira ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin lira olmak üzere toplamda 407 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi. Ayrıca bazı taraftarların bir sonraki iç saha maçı için elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edildiği aktarıldı.

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