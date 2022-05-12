Valerien Ismael 16'lık yıldız adayını gözüne kestirdi!

Siyah beyazlı takımda Önder Karaveli ile başlayan altyapı hamlesi Fransız teknik adam Valerien Ismael döneminde de devam edecek.
Siyah beyazlı takımda Önder Karaveli ile başlayan altyapı hamlesi Fransız teknik adam Valerien Ismael döneminde de devam edecek.
Kariyeri boyunca genç futbolculara büyük önem veren 46 yaşındaki çalıştırıcı gözünü altyapıdaki genç golcüye dikti.
Fenerbahçe derbisinde Emirhan İlkhan ve Serdar Saatçi'yi sahaya sürerek övgü alan Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael yeni bir yıldız adayı daha çıkarma peşinde.
Fırsat buldukça U19 takımının maçlarını izleyen ve Altyapı Genel Koordinatörü Mehmet Ekşi ile bir araya gelen Fransız hocanın gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Semih Kılıçsoy'u çok beğendiği ve yeni sezondan itibaren A takıma alacağını söylediği öğrenildi.
Ajansspor'un haberine göre; 16 yaşındaki Semih'in fiziki durumunu çok beğenen ve sistemine uygun olduğunu dile getiren Ismael yeni bir Emirhan İlkhan yaratmak istiyor.
Öte yandan siyah beyazlı takımın bir başka genç oyuncusu Emirhan Delibaş'ın da yeni dönem de ağabeyleri ile birlikte olacağı ve bu oyunculara özel program verileceği belirtildi.
1.78 boyundaki, her iki ayağını da kullanabilen Semih Kılıçsoy bu sezon U19 Süper Ligi'nde forma giydiği 27 maçta 11 kez rakip fileleri havalandırdı.
Valerian Ismael'in kendileriyle sık sık görüştüğünü söyleyen Beşiktaş Altyapı Genel Koordinatörü Mehmet Ekşi, "Biz bu ilgiden çok memnunuz. Önümüzdeki sezon birçok oyuncumuz A takım da olacak.
Ismael altyapı oyuncularımızdan Semih'i çok beğendi ve A takıma alacak.
Hep söylüyorum isim diye yıllardır tranfsfer edilen bir çok oyuncudan bizim gençlerin hiçbir farkı yok. Yeter ki güvenin." diye konuştu.
Ekşi ayrıca altyapıdaki tesis sıkıntısının biran önce giderilmesini, Fulya'da zor şartlarda çalışıldığını ve kısa zamanda Ümraniye'ye geçilmesi gerektiğini söyledi.
SEMİH KILIÇSOY KİMDİR?
Semih Kılıçsoy, 15 Ağustos 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Futbola Gaziosmanpasa Venüs altyapısında başlayan genç futbolcu, Arnavutköy Yayla Spor altyapısında da top koşturdu.
Asıl mevkisi forvet olan 16 yaşındaki futbolcu, forvet arkası ve sol kanatta da oynayabiliyor.
Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.