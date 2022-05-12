Valerien Ismael 16'lık yıldız adayını gözüne kestirdi!

Fırsat buldukça U19 takımının maçlarını izleyen ve Altyapı Genel Koordinatörü Mehmet Ekşi ile bir araya gelen Fransız hocanın gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Semih Kılıçsoy'u çok beğendiği ve yeni sezondan itibaren A takıma alacağını söylediği öğrenildi.

Ajansspor'un haberine göre; 16 yaşındaki Semih'in fiziki durumunu çok beğenen ve sistemine uygun olduğunu dile getiren Ismael yeni bir Emirhan İlkhan yaratmak istiyor.