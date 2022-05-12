Haberler Beşiktaş Valerien Ismael 16'lık yıldız adayını gözüne kestirdi!

Valerien Ismael 16'lık yıldız adayını gözüne kestirdi!

Son dakika spor haberi: Genç ve potansiyeli yüksek isimlere büyük önem veren Beşiktaş'ta altyapı yakından takip ediliyor. Serdar Saatçı ve Emirhan İlkkan'a A Takım'da daha fazla süre vermeye başlayan teknik direktör Valerien Ismael yeni bir yıldız adayını daha gözüne kestirdi. Fransız çalıştırıcı, oyun stilini çok beğendiği 16 yaşındaki ismin A Takım'a kazandırılmasını istedi. İşte yaşanan flaş gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 22:16
Valerien Ismael 16'lık yıldız adayını gözüne kestirdi!

Fırsat buldukça U19 takımının maçlarını izleyen ve Altyapı Genel Koordinatörü Mehmet Ekşi ile bir araya gelen Fransız hocanın gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Semih Kılıçsoy'u çok beğendiği ve yeni sezondan itibaren A takıma alacağını söylediği öğrenildi.

Valerien Ismael 16'lık yıldız adayını gözüne kestirdi!

Ajansspor'un haberine göre; 16 yaşındaki Semih'in fiziki durumunu çok beğenen ve sistemine uygun olduğunu dile getiren Ismael yeni bir Emirhan İlkhan yaratmak istiyor.

Valerien Ismael 16'lık yıldız adayını gözüne kestirdi!

Öte yandan siyah beyazlı takımın bir başka genç oyuncusu Emirhan Delibaş'ın da yeni dönem de ağabeyleri ile birlikte olacağı ve bu oyunculara özel program verileceği belirtildi.

Valerien Ismael 16'lık yıldız adayını gözüne kestirdi!

1.78 boyundaki, her iki ayağını da kullanabilen Semih Kılıçsoy bu sezon U19 Süper Ligi'nde forma giydiği 27 maçta 11 kez rakip fileleri havalandırdı.

Valerien Ismael 16'lık yıldız adayını gözüne kestirdi!

Valerian Ismael'in kendileriyle sık sık görüştüğünü söyleyen Beşiktaş Altyapı Genel Koordinatörü Mehmet Ekşi, "Biz bu ilgiden çok memnunuz. Önümüzdeki sezon birçok oyuncumuz A takım da olacak.

Valerien Ismael 16'lık yıldız adayını gözüne kestirdi!

Ismael altyapı oyuncularımızdan Semih'i çok beğendi ve A takıma alacak.

Valerien Ismael 16'lık yıldız adayını gözüne kestirdi!

Hep söylüyorum isim diye yıllardır tranfsfer edilen bir çok oyuncudan bizim gençlerin hiçbir farkı yok. Yeter ki güvenin." diye konuştu.

Valerien Ismael 16'lık yıldız adayını gözüne kestirdi!

Ekşi ayrıca altyapıdaki tesis sıkıntısının biran önce giderilmesini, Fulya'da zor şartlarda çalışıldığını ve kısa zamanda Ümraniye'ye geçilmesi gerektiğini söyledi.

Valerien Ismael 16'lık yıldız adayını gözüne kestirdi!

SEMİH KILIÇSOY KİMDİR?

Semih Kılıçsoy, 15 Ağustos 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Valerien Ismael 16'lık yıldız adayını gözüne kestirdi!

Futbola Gaziosmanpasa Venüs altyapısında başlayan genç futbolcu, Arnavutköy Yayla Spor altyapısında da top koşturdu.

Valerien Ismael 16'lık yıldız adayını gözüne kestirdi!

Asıl mevkisi forvet olan 16 yaşındaki futbolcu, forvet arkası ve sol kanatta da oynayabiliyor.

Valerien Ismael 16'lık yıldız adayını gözüne kestirdi!

Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

DİĞER
Songül Karlı yine göğüs dekoltesini konuşturdu! 48 yaşındaki Songül Karlı'nın ayna pozuna derin göğüs dekoltesi damga vurdu!
Son dakika: Fenerbahçe Beko'yu 3-2 yenen Vakıfbank şampiyon oldu
Ligde haftanın hakemleri açıklandı!
Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
PFDK'dan Beşiktaş'a F.Bahçe derbisi cezası!
Tahkim'den Beşiktaş'ın kural hatası başvurusuna cevap!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
Xiaomi 12 Pro Türkiye'de satışa sunuldu! Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro kaç TL? İşte detaylar...
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ismael 16'lık yıldız adayını gözüne kestirdi! Ismael 16'lık yıldız adayını gözüne kestirdi! 22:16
Coutinho'nun bonservisi alındı! Coutinho'nun bonservisi alındı! 22:15
Fenerbahçe Safiport'tan farklı tarife! Fenerbahçe Safiport'tan farklı tarife! 21:37
Cicaldau'dan Terim sözleri! "Bana çok yardımcı oldu" Cicaldau'dan Terim sözleri! "Bana çok yardımcı oldu" 20:56
Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank! Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank! 20:29
Ligde haftanın hakemleri açıklandı! Ligde haftanın hakemleri açıklandı! 20:17
Daha Eski
Sezer Öztürk'ün cezası belli oldu! Sezer Öztürk'ün cezası belli oldu! 19:57
PFDK'dan Beşiktaş'a F.Bahçe derbisi cezası! PFDK'dan Beşiktaş'a F.Bahçe derbisi cezası! 19:52
Orduspor İçel İdmanyurdu maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Orduspor İçel İdmanyurdu maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 13:02
Çebi'den flaş Ali Koç sözleri! Çebi'den flaş Ali Koç sözleri! 13:09
G.Saray flaş gelişme! Görevini resmen bıraktı G.Saray flaş gelişme! Görevini resmen bıraktı 13:29
Memphis Grizzlies Golden State Warrios'a fark attı! Memphis Grizzlies Golden State Warrios'a fark attı! 13:37