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Eski Beşiktaşlı Marcelo için olay iddia! Kadro dışı kalmasının sebebi...

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş'ta da forma giyen Brezilyalı savunmacı Marcelo Guedes ile ilgili sürpriz bir gelişme ortaya çıktı. Fransız basınının iddiasına göre Marcelo, soyunmadı odasındaki o hareketi nedeniyle Juninho tarafından kadro dışı kaldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 13:29
Eski Beşiktaşlı Marcelo için olay iddia! Kadro dışı kalmasının sebebi...

Beşiktaş'ın eski savunmacısının Lyon'dan ayrılmasına sebep olarak soyunma odasında gaz çıkarması gösteriliyor.

Eski Beşiktaşlı Marcelo için olay iddia! Kadro dışı kalmasının sebebi...

34 yaşındaki Marcelo Guedes için sözleşmesinin feshedilmesine gerekçe olarak ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Eski Beşiktaşlı Marcelo için olay iddia! Kadro dışı kalmasının sebebi...

Brezilyalı savunmacı, 2017 yılında Beşiktaş'tan Olimpik Lyon'un yolunu tuttu ancak bu sezon kulüpte kadro dışı bırakılan Marcelo sözleşmesi feshedilince geçtiğimiz Ocak ayında Bordeaux'ya transfer oldu.

Eski Beşiktaşlı Marcelo için olay iddia! Kadro dışı kalmasının sebebi...

Lyon'dan ipleri kopararak ayrılan oyuncu için soyunma odasında bazı uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddia ediliyor.

Eski Beşiktaşlı Marcelo için olay iddia! Kadro dışı kalmasının sebebi...

MARCELO NE YAPTI?
L'Equipe'in iddiasına göre; Marcelo Guedes, Lyon soyunma odasında yüksek sesle gaz çıkarıp bu duruma gülüyordu.

Eski Beşiktaşlı Marcelo için olay iddia! Kadro dışı kalmasının sebebi...

Bu durum kulüp efsanesi ve sportif direktör Jouninho'yu öfkelendirdi.

Eski Beşiktaşlı Marcelo için olay iddia! Kadro dışı kalmasının sebebi...

Ligue 1 ekibi, geçen yıl Ağustos ayında deneyimli savunmacıyı "uygunsuz davranış" nedeniyle kadro dışı bırakmıştı.

Eski Beşiktaşlı Marcelo için olay iddia! Kadro dışı kalmasının sebebi...

Lyon, resmi sitesinden yaptığı açıklamada deneyimli stoperin altyapıda antrenmanlara çıkacağını kaydetmişti.

Eski Beşiktaşlı Marcelo için olay iddia! Kadro dışı kalmasının sebebi...

Deneyimli savunmacı, ara tranfer döneminde Lyon'dan ayrılmadan önce takımla birlikte 2 maça çıktı.

Eski Beşiktaşlı Marcelo için olay iddia! Kadro dışı kalmasının sebebi...

Ocak ayında Bordeaux forması giyen Marcelo Guedes şimdiye kadar 9 karşılaşmada görev aldı.

Eski Beşiktaşlı Marcelo için olay iddia! Kadro dışı kalmasının sebebi...

Marcelo'nun Bordeaux ile sözleşmesi sezon sonuna kadardı ve sözleşmesi uzatılmazsa yaz aylarında kulüpten ayrılacak.

Eski Beşiktaşlı Marcelo için olay iddia! Kadro dışı kalmasının sebebi...

MARCELO KİMDİR?
20 Mayıs 1987'de Brezilya'da dünyaya gelen Marcelo, 1.91 boyunda ve stoper mevkiinde forma giyiyor.

Eski Beşiktaşlı Marcelo için olay iddia! Kadro dışı kalmasının sebebi...

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Marcelo, Santos, Wisla Krakow, PSV, Hannover, Lyon ve Bordeaux formalarını terletti.

Eski Beşiktaşlı Marcelo için olay iddia! Kadro dışı kalmasının sebebi...

Marcelo'nun sözleşmesi Haziran 2022'de sona eriyor.

Eski Beşiktaşlı Marcelo için olay iddia! Kadro dışı kalmasının sebebi...

Yıldız futbolcunun mevcut piyasa değeri 1.5 milyone euro.

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