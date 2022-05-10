Eski Beşiktaşlı Marcelo için olay iddia! Kadro dışı kalmasının sebebi...

Beşiktaş'ın eski savunmacısının Lyon'dan ayrılmasına sebep olarak soyunma odasında gaz çıkarması gösteriliyor.
Beşiktaş'ın eski savunmacısının Lyon'dan ayrılmasına sebep olarak soyunma odasında gaz çıkarması gösteriliyor.
34 yaşındaki Marcelo Guedes için sözleşmesinin feshedilmesine gerekçe olarak ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Brezilyalı savunmacı, 2017 yılında Beşiktaş'tan Olimpik Lyon'un yolunu tuttu ancak bu sezon kulüpte kadro dışı bırakılan Marcelo sözleşmesi feshedilince geçtiğimiz Ocak ayında Bordeaux'ya transfer oldu.
Lyon'dan ipleri kopararak ayrılan oyuncu için soyunma odasında bazı uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddia ediliyor.
MARCELO NE YAPTI?
L'Equipe'in iddiasına göre; Marcelo Guedes, Lyon soyunma odasında yüksek sesle gaz çıkarıp bu duruma gülüyordu.
Bu durum kulüp efsanesi ve sportif direktör Jouninho'yu öfkelendirdi.
Ligue 1 ekibi, geçen yıl Ağustos ayında deneyimli savunmacıyı "uygunsuz davranış" nedeniyle kadro dışı bırakmıştı.
Lyon, resmi sitesinden yaptığı açıklamada deneyimli stoperin altyapıda antrenmanlara çıkacağını kaydetmişti.
Deneyimli savunmacı, ara tranfer döneminde Lyon'dan ayrılmadan önce takımla birlikte 2 maça çıktı.
Ocak ayında Bordeaux forması giyen Marcelo Guedes şimdiye kadar 9 karşılaşmada görev aldı.
Marcelo'nun Bordeaux ile sözleşmesi sezon sonuna kadardı ve sözleşmesi uzatılmazsa yaz aylarında kulüpten ayrılacak.
MARCELO KİMDİR?
20 Mayıs 1987'de Brezilya'da dünyaya gelen Marcelo, 1.91 boyunda ve stoper mevkiinde forma giyiyor.
Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Marcelo, Santos, Wisla Krakow, PSV, Hannover, Lyon ve Bordeaux formalarını terletti.
Marcelo'nun sözleşmesi Haziran 2022'de sona eriyor.
Yıldız futbolcunun mevcut piyasa değeri 1.5 milyone euro.