Derbiye 2 müjde

Beşiktaş'ta, yarın oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde iki oyuncudan gelen iyi haber yüzleri biraz olsun güldürdü. Siyah-beyazlılarda, Fenerbahçe ile yapılacak maçta, savunmanın iki önemli ismi Montero ve Rosier sarı kart cezalısı oldukları için görev alamayacak. Sakatlığı geçmeyen ve ülkesine giden Vida da forma giyemeyecek bir diğer isim. Üç oyuncunun oynamayacakları kesinleşirken, iyileşen Can Bozdoğan ve Umut Meraş'ın takımla birlikte çalışması teknik heyeti mutlu etti. İki oyuncunun da derbide ilk 11'de oynamaları bekleniyor.