TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Jed Wallace çalımı!

Öte yandan Süper Lig 'de bu sezonun flaş ekibi olan Konyaspor'un da başarılı oyuncuyu yakından takip ettiği kaydedildi.

MILWALL TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR!

Millwall Teknik Direktörü Gary Rowett geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Wallace'ı kadroda tutmak istediklerini ifade etmişti. Bu hedefin gerçekleşmesi için transferin gözdesi konumunda bulunan Jed Wallace ile yeni şartlar üzerinde anlaşma yapılması gerektiğinin altı çizildi.