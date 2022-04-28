Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Jed Wallace çalımı!

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Jed Wallace çalımı!

İngiltere Championship ekibi Milwall'da forma giyen Jed Wallace transferin gözdesi konumunda bulunuyor. Ada ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İngiliz futbolcunun kulübüyle sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması transfer etmek isteyen takımların iştahını kabartıyor. Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın radarına giren başarılı kanat oyuncusuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz basını, Beşiktaş'ın Jed Wallace ile yaptığı görüşmelerde olumlu ilerlediği ve anlaşma aşamasına geldiğini iddia etti. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 19:12
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Jed Wallace çalımı!

Gelecek sezonun kadro planlama çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Jed Wallace çalımı!

İngiliz basınına göre; Ezeli rakipler sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Jed Wallace'ı kadrosuna katmak için yarışıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Jed Wallace çalımı!

BEŞİKTAŞ ANLAŞMAYA AŞAMASINDA!
Haberde Beşiktaş'ın oyuncu tarafıyla anlaşma aşamasında olduğu kaydedilirken, Galatasaray'ın da deneyimli kanat oyuncusu için yeni bir hamle yapabileceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Jed Wallace çalımı!

Öte yandan Süper Lig'de bu sezonun flaş ekibi olan Konyaspor'un da başarılı oyuncuyu yakından takip ettiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Jed Wallace çalımı!

MILWALL TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR!
Millwall Teknik Direktörü Gary Rowett geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Wallace'ı kadroda tutmak istediklerini ifade etmişti. Bu hedefin gerçekleşmesi için transferin gözdesi konumunda bulunan Jed Wallace ile yeni şartlar üzerinde anlaşma yapılması gerektiğinin altı çizildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Jed Wallace çalımı!

Jed Wallace, Millwall formasıyla bu sezon çıktığı 37 maçta 6 gol ve 11 asist yapma başarısı gösterdi.

DİĞER
Fatih Terim’in motoru çalınmıştı! Fatih Terim’in 800 bin liralık motorunun çalınma görüntüleri ortaya çıktı!
Görüntüler ortaya çıktı! Fatih Terim'in motoru böyle çalınmış
Süper Lig'de derbinin tarihi belli oldu!
Türkiye Kupası yarı finalinde rövanş programı açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta Kayseri hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş'ta 5 futbolcuyla sözleşme imzalandı!
Tus yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
28 Nisan barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
ALES SINAV SONUÇ SORGULAMA
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Galatasaray'a Jed Wallace çalımı! Beşiktaş'tan Galatasaray'a Jed Wallace çalımı! 19:12
Bilal Erdoğan: Türk dünyasında çok olumlu işler oldu! Bilal Erdoğan: Türk dünyasında çok olumlu işler oldu! 18:45
Beşiktaş'ta Kayseri hazırlıkları sürüyor Beşiktaş'ta Kayseri hazırlıkları sürüyor 18:13
Raiola'nın hayatını kaybettiği iddiası yalanlandı! Raiola'nın hayatını kaybettiği iddiası yalanlandı! 16:45
Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı saat kaçta? Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı saat kaçta? 16:24
Beşiktaş'ta 5 futbolcuyla sözleşme imzalandı! Beşiktaş'ta 5 futbolcuyla sözleşme imzalandı! 16:18
Daha Eski
Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu! Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu! 16:09
Manchester United - Chelsea maçı saat kaçta? Manchester United - Chelsea maçı saat kaçta? 15:52
Metin Öztürk'ten Okan Buruk hamlesi! Metin Öztürk'ten Okan Buruk hamlesi! 15:48
Fenerbahçe yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek Fenerbahçe yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek 15:37
Kanarya'da Serdar karmaşası sona erdi! Kanarya'da Serdar karmaşası sona erdi! 15:07
Süper Lig'de derbinin tarihi belli oldu! Süper Lig'de derbinin tarihi belli oldu! 14:43