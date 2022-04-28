TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Jed Wallace çalımı!

Gelecek sezonun kadro planlama çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi.
Gelecek sezonun kadro planlama çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi.
İngiliz basınına göre; Ezeli rakipler sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Jed Wallace'ı kadrosuna katmak için yarışıyor.
BEŞİKTAŞ ANLAŞMAYA AŞAMASINDA!
Haberde Beşiktaş'ın oyuncu tarafıyla anlaşma aşamasında olduğu kaydedilirken, Galatasaray'ın da deneyimli kanat oyuncusu için yeni bir hamle yapabileceği kaydedildi.
Öte yandan Süper Lig'de bu sezonun flaş ekibi olan Konyaspor'un da başarılı oyuncuyu yakından takip ettiği kaydedildi.
MILWALL TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR!
Millwall Teknik Direktörü Gary Rowett geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Wallace'ı kadroda tutmak istediklerini ifade etmişti. Bu hedefin gerçekleşmesi için transferin gözdesi konumunda bulunan Jed Wallace ile yeni şartlar üzerinde anlaşma yapılması gerektiğinin altı çizildi.
Jed Wallace, Millwall formasıyla bu sezon çıktığı 37 maçta 6 gol ve 11 asist yapma başarısı gösterdi.