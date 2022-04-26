Çok hata yaptık

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, Kasımpaşa karşısında çok büyük hatalar yaptıklarını vurguladı. "Büyük hatalar yaptık" diyen Fransız teknik adam, "Çok büyük hatalar yaptık. Bu hatalar bizim ivmelenmemizi engelledi, daha sonrasında da gol atamadık. Larin'in son dakikalarda kaçırdığı pozisyon, bu gecenin özeti gibi oldu. Devrede kazandığımız penaltının, ofsayt sebebiyle iptal edilmesi de. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Çok zor bir geceydi" dedi.

BAŞIMIZI DİK TUTACAĞIZ

Taraftarların desteğine karşılık verememelerinden yakınan İsmael, "Taraftarımız bize inanılmaz bir destek gösterdi. Böyle maçlarda bu sevgiye bir karşılık vermemiz gerekiyor. Aptalca hatalar yapmayı bırakmalıyız. Performansla, golle... Bunu yapamadığımızda, hepimiz için acı verici oluyor. Bu durum için hepimiz üzgünüz. Başımızı dik tutacağız. Pazar günü tekrar bir maçımız daha var. Bu hataları yapmamaya çalışacağız" diye konuştu.

ACIMASIZ OLMALIYIZ

Valerien İsmael, hücumda çok yumuşak kaldıklarının da altını çizdi. Fransız teknik adam, "Hücumda biraz daha acımasız olmamız gerekiyor fırsatları yakaladığımız zaman" değerlendirmesinde bulundu.