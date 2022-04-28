Stoper sisteme uyacak

Siyah beyazlı kulüpte gözler Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından stoper mevkiine çevrilmiş durumda. Fransız teknik adam yönetimle yaptığı görüşmede bir kez daha, "3-4-3 sistemiyle oynayacağız, bu değişmeyecek. Sisteme uyan kalacak, uymayan gidecek" diye rest çekti. Bu arada Valerin Ismael, üç stoper için de şu yorumları yaptı:

Domagoj Vida iyi bir stoper ancak üçlünün stoperi değil.

Francisco montero gelecekte iyi bir stoper olabilir, ancak şimdi değil.

Welinton De Souza zaten şu an ilk 11'de zorunluluktan forma giyiyor.