Beşiktaş - Kasımpaşa: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta heyecanı oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Günün önemli maçında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta oynanan zorlu mücadele konuk takımın 3-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri Jackson Muleka (2) ve Mortadha Ben Ouannes kaydetti.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 47'ye çıkardı, Beşiktaş ise 51 puanda kaldı.

BATSHUAYI ISLIKLANDI

Beşiktaş'ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Kasımpaşa maçındaki performansı sonrasında 62. dakikada oyundan alındı. Batshuayi tribünler tarafından ıslıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk ederken, siyah-beyazlı ekipte Michy Batshuayi, düşük performansıyla taraftarlardan tepki gördü. Skor 2-0 iken 62. dakikada Teknik Direktör Valerien Ismael tarafından oyundan alınan Belçikalı forvet, yerini N'Koudou'ya bıraktı. Batshuayi oyundan çıkarken, Beşiktaş tribünleri, Belçikalı oyuncuya ıslıklarla tepki gösterdi.

VALERIEN ISMAEL'İN İLK MAĞLUBİYETİ

Beşiktaş'ın başında 4. maçına çıkan Valerien Ismael ilk mağlubiyetini aldı. Valerien Ismael yönetimindeki siyah-beyazlılar daha önce oynadığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet 2 beraberlik almıştı.

PJANIC 10 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Beşiktaş'ın Bosna Hersekli orta saha oyucusu Miralem Pjanic, 10 maçlık aranın ardından ilk 11'de sahaya çıktı. Kart cezalısı olduğu Adana Demirspor maçında takımını yalnız bırakan Pjanic, sakatlığı dolayısıyla Altay, Sivasspor, Başakşehir, Galatasaray ve Hatayspor mücadelelerinde de forma giyemedi. Trabzonspor, Alanyaspor ve Giresunspor maçlarında oyuna sonradan dahil olan Pjanic, Kasımpaşa maçıyla birlikte ilk 11'deki yerini aldı.

TARAFTARDAN DESTEK

Siyah-beyazlı ekibi, Kasımpaşa karşılaşmasında taraftarları yalnız bırakmadı. Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. 30 bine yakın siyah-beyazlı taraftar tribünlerdeki yerlerini aldı.