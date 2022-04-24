Beşiktaş'ta savunmaya 4 aday! İşte o isimler...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş'ta ilk hedef savunmayı takviye etmek. Siyah-Beyazlı yönetimin şu anda 4 ismi listesine eklediği öğrenildi.

Takvim'in haberine göre; bu isimlerin Portekiz devi Benfica formasını giyen Jan Vertonghen, Fransız temsilcisi Stasbourg'tan Alexander Djiku, Hollada ekibi Vitesse'ten Riechedly Bazoer ve Alman temsilcisi Hertha Berlin'den Niklas Stark olduğu öğrenildi.