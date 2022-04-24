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Beşiktaş'ta savunmaya 4 aday! İşte o isimler...

Beşiktaş tranfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Ismael'in raporu doğrultusunda yeni sezonu planlayan Beşiktaş yönetimi Djiku, Bazoer, Stark ve Vertonghen için harekete geçti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 06:50
Beşiktaş'ta savunmaya 4 aday! İşte o isimler...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş'ta ilk hedef savunmayı takviye etmek. Siyah-Beyazlı yönetimin şu anda 4 ismi listesine eklediği öğrenildi.

Beşiktaş'ta savunmaya 4 aday! İşte o isimler...

Takvim'in haberine göre; bu isimlerin Portekiz devi Benfica formasını giyen Jan Vertonghen, Fransız temsilcisi Stasbourg'tan Alexander Djiku, Hollada ekibi Vitesse'ten Riechedly Bazoer ve Alman temsilcisi Hertha Berlin'den Niklas Stark olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta savunmaya 4 aday! İşte o isimler...

Stark ve Bazoer'in sözleşmesi sezon sonunda biterken, Djiku ve Vertonghen'in kulüpleriyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş'ta savunmaya 4 aday! İşte o isimler...

Siyah-Beyazlılar'ın Fransız teknik direktörü Valerien Ismael'in de bu 4 stoperle ilgili gerekli araştırmaları yaptığı, tecrübeli hocanın tercih önceliğine göre görüşmelerin şekilleneceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta savunmaya 4 aday! İşte o isimler...

Ismael'in Domagoj Vida'nın takımda kalmasını istediği, Welinton'a ise sıcak bakmadığı da gelen bilgiler arasında. Kara Kartal, Vida'nın sözleşmesini uzatmak için önümüzdeki hafta görüşmelere başlayacak. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması bekleniyor.

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