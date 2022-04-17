GİRESUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Giresunspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş maçı saat kaçta?

Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, kazanarak taraftarını sevindirmek istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Giresunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Beşiktaş maçı 17 Nisan Pazar günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

ISMAEL İLE 4 PUAN ADI

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile çıktığı 2 maçta birer beraberlik ve galibiyet aldı. Ismael yönetimindeki ilk maçta Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, evinde ise Alanyaspor'u 4-1 yendi.

SON 5 MAÇTA 6 PUAN

Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 5 maçta 6 puan alabildi. Bu süreçte Aytemiz Alanyaspor'a üstünlük kurabilen Beşiktaş; Medipol Başakşehir (2-2), Atakaş Hatayspor (1-1) ve Trabzonspor (1-1) maçlarını berabere bitirdi. Beşiktaş, söz konusu dönemde Galatasaray ile oynadığı derbi maçında ise 2-1 mağlup ayrıldı.

DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ

Beşiktaş, bu sezon ligdeki deplasman maçlarında istediği sonuçları alamadı. Dış sahada 16 maça çıkan siyah-beyazlı ekip bunların sadece 3'ünü kazanabildi. 7 deplasman maçından beraberlikle ayrılan Beşiktaş, rakiplerine 6 kez mağlup oldu ve 16 puan toplayabildi. Beşiktaş, son 2 deplasman maçında ise Galatasaray'a yenilirken, Trabzonspor ile berabere kaldı.