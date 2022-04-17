Haberler Beşiktaş GİRESUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Giresunspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş maçı saat kaçta?

GİRESUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Giresunspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş maçı saat kaçta?

Süper Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Çotanak Spor Kompleksi'nde Giresunspor'a konuk olacak. Müsabakada Arda Kardeşler düdük çalacak. Beşiktaş'ta Welinton maçta süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 17:09 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 17:30
GİRESUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Giresunspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş maçı saat kaçta?

Giresunspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, kazanarak taraftarını sevindirmek istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Giresunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Beşiktaş maçı 17 Nisan Pazar günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

ISMAEL İLE 4 PUAN ADI

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile çıktığı 2 maçta birer beraberlik ve galibiyet aldı. Ismael yönetimindeki ilk maçta Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, evinde ise Alanyaspor'u 4-1 yendi.

SON 5 MAÇTA 6 PUAN

Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 5 maçta 6 puan alabildi. Bu süreçte Aytemiz Alanyaspor'a üstünlük kurabilen Beşiktaş; Medipol Başakşehir (2-2), Atakaş Hatayspor (1-1) ve Trabzonspor (1-1) maçlarını berabere bitirdi. Beşiktaş, söz konusu dönemde Galatasaray ile oynadığı derbi maçında ise 2-1 mağlup ayrıldı.

DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ

Beşiktaş, bu sezon ligdeki deplasman maçlarında istediği sonuçları alamadı. Dış sahada 16 maça çıkan siyah-beyazlı ekip bunların sadece 3'ünü kazanabildi. 7 deplasman maçından beraberlikle ayrılan Beşiktaş, rakiplerine 6 kez mağlup oldu ve 16 puan toplayabildi. Beşiktaş, son 2 deplasman maçında ise Galatasaray'a yenilirken, Trabzonspor ile berabere kaldı.

WELINTON CEZALI

Siyah-beyazlı ekipte savunma oyuncusu Welinton Souza, cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Welinton, Aytemiz Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla dördüncü kez aynı durumu yaşadı ve cezalı duruma düştü. Trabzonspor maçında kırmızı kart gören ve Aytemiz Alanyaspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Cyle Larin, karşılaşmada görev alabilecek.

8 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta maç öncesi Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 34. haftadaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Giresunspor: Okan, Behich, Perez, Diarra, Zeki, Flavio, Diabate, Suleymanov, Serginho, Balde, Umut

Beşiktaş: Ersin, Montero, Vida, Serdar, Rosier, Rıdvan, Josef, Can, Teixeira, Ghezzal, Batshuayi

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Hakan Ural Dolmabahçe Sarayı’ndaki iftardan paylaştı kısa sürede gündem oldu! "Sevmek ayıp mı yahu!"
Kavga eden arkadaşlarına desteğe gitmesine babası izin vermedi! Balkondan atladı kolu kırıldı
F.Bahçe'den dev transfer başarısı! Miguel Crespo...
Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş Giresunspor maçı öncesi ter döktü!
Ismael'den oyuncularına '3 saniye' kuralı!
Okullarda maske zorunluluğu kalktı mı?
MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI? 18 Nisan Maske zorunluluğu kalkıyor mu? | Bilim Kurulu kararı ne olacak?
Christopher Lambert'ten flaş ölümsüzlük açıklaması! "Seçeneğimz olsaydı..."
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Balotelli Trabzonspor maçında oynamayacak! Balotelli Trabzonspor maçında oynamayacak! 17:18
İlhan Palut maç sonu açıklamalarda bulundu! İlhan Palut maç sonu açıklamalarda bulundu! 17:09
Giresunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Giresunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 17:08
Trabzonspor - Kayserispor maçının biletleri satışa çıktı! Trabzonspor - Kayserispor maçının biletleri satışa çıktı! 16:53
İZLE | Toroğlu'dan MHK açıklaması! "İstifa etmedi, ettirildi" İZLE | Toroğlu'dan MHK açıklaması! "İstifa etmedi, ettirildi" 16:37
Sivasspor - Alanyaspor ZTK maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor ZTK maçı ne zaman? 16:25
Daha Eski
Trabzonspor - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Trabzonspor - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? 16:15
Sporting Lizbon - Benfica maçı saat kaçta? Sporting Lizbon - Benfica maçı saat kaçta? 16:12
Nice 4 maç sonra kazandı! Nice 4 maç sonra kazandı! 16:08
F.Bahçe'den dev transfer başarısı! Miguel Crespo... F.Bahçe'den dev transfer başarısı! Miguel Crespo... 16:04
PSV - Ajax maçı saat kaçta? PSV - Ajax maçı saat kaçta? 15:54
Kasımpaşa - Adana Demirspor | CANLI Kasımpaşa - Adana Demirspor | CANLI 15:53