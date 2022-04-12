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Transfer bombaları patlıyor! Beşiktaş'a Ada'dan 2 yıldız

Son dakika spor haberi: Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda önümüzdeki sezonun kadro planlama çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta transfer için düğmeye basıldı. Takımdaki mevcut oyuncuların birçoğuyla vedalaşmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, yapacağı nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu hedef doğrultusunda hamlelerini yapacak olan Kartal, Fransız çalıştırıcının transferini istediği Jed Wallace ve Tom Lawrence için harekete geçti. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 07:00 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 07:00
Transfer bombaları patlıyor! Beşiktaş'a Ada'dan 2 yıldız

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, West Bromwich'i çalıştırdığı dönemde Championship'te çok beğendiği iki yıldızı Beşiktaş'a getiriyor.

Transfer bombaları patlıyor! Beşiktaş'a Ada'dan 2 yıldız

Takvim'in haberine göre; Millwall forması giyen ve sağ kanatta oynayan Jed Wallace ve Derby County'de sol açık olarak görev yapan Tom Lawrence Siyah-Beyazlı takıma imzaya çok yakın. İki oyuncunun da takımlarıyla sözleşmeleri bitiyor...

Transfer bombaları patlıyor! Beşiktaş'a Ada'dan 2 yıldız

İki oyuncuyla kurulan temasların çok olumlu geçtiği ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın iki oyuncuyla da yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İki oyuncunun kendi oynatmak istediği sisteme çok uygun olduğunu söyleyen Valerien İsmael'in daha Beşiktaş ile anlaşmadan önce Kazancı ile yapılan görüşmelerde bu futbolcuların isimlerini yönetime verdiği belirlendi.

Transfer bombaları patlıyor! Beşiktaş'a Ada'dan 2 yıldız

Jed Wallace daha önce Portsmouth ve Wolvehampton formaları da giydi. Bu sezon Championship'te 35 maçta 6 gol atıp 10 asist yaptı.

Transfer bombaları patlıyor! Beşiktaş'a Ada'dan 2 yıldız

Sol kanat oyuncusu olan Tom Lawrence da daha önce Leicester, İpswich ve Blackburn formaları giydi. Lawrence bu sezon Derby County formasıyla 35 maça çıktı... 11 gol atıp 5 asist de yaptı.

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