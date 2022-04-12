Transfer bombaları patlıyor! Beşiktaş'a Ada'dan 2 yıldız

Takvim'in haberine göre; Millwall forması giyen ve sağ kanatta oynayan Jed Wallace ve Derby County 'de sol açık olarak görev yapan Tom Lawrence Siyah-Beyazlı takıma imzaya çok yakın. İki oyuncunun da takımlarıyla sözleşmeleri bitiyor...

İki oyuncuyla kurulan temasların çok olumlu geçtiği ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın iki oyuncuyla da yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İki oyuncunun kendi oynatmak istediği sisteme çok uygun olduğunu söyleyen Valerien İsmael'in daha Beşiktaş ile anlaşmadan önce Kazancı ile yapılan görüşmelerde bu futbolcuların isimlerini yönetime verdiği belirlendi.