Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius'un yeni hali görenleri şaşırttı! 'Terminatör' gibi...

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman kaleci Loris Karius'un önlenemez düşüşü sürüyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Loris Karius'un ismi, Greuther Fürth'le geçiyor.
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman kaleci Loris Karius'un önlenemez düşüşü sürüyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Loris Karius'un ismi, Greuther Fürth'le geçiyor.
Liverpool'un kaleci antrenörü John Achterberg, Alman kaleciyle yolların bir an önce ayrılması gerektiğini savundu. Achterberg, "Umarım Karius problemi en kısa sürede çözülür. Haziran sonuna kadar beklemek ve kulübede oturmak ne Karius'a ne de bize bir şey kazandırır" dedi.
DEVLER LİGİ'NE DAMGA VURAN HATA
Loris Karius, Liverpool forması altında son maçına 26 Mayıs 2018'de çıkmıştı. Karius, Liverpool'un Real Madrid'e 3-1 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi Finali'nde yaptığı hatalarla maça damga vurmuştu. Kiev'de oynanan finalde yaptığı hatalarla gündem yaratan Karius, sonrasında Liverpool'dan ayrılarak Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN KARIUS ELEŞTİRİSİ
Yediği hatalı gollerin ardından taraftarlardan tepki gören Almen file bekçisi, o dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş'ten de eleştiri almıştı. Şenol Güneş, Konyaspor maçında yediği hatalı gol sonrasında oyuncusu için, "Karius yetenekli ama olmadı, tutmuyor şu ana kadar. Karius'un elektriği yok, heyecanı donuk. Takıma ait olma konusunda eksikleri var" ifadelerini kullanmıştı.
FIFA'YA ŞİKAYET
Aynı dönemde Karius'un dört aydır maaşını alamadığı gerekçesiyle Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etmesi taraflar arasında tansiyonun iyice artmasına neden oldu. Buna rağmen bir sezon daha Beşiktaş'ta kalan Karius, pandemi başlangıcında alacaklarını gerekçe göstererek kontratı sona ermeden Türkiye'den ayrıldı.
Karius sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla ayrılığı şu şekilde açıklamıştı:
"Böyle bitmesi üzücü, ama bu meseleyi çözmek için elimden gelen her şeyi yaptığımı bilmenizi istiyorum. Aylarca sabrettim ve yönetime aynı şeyleri söyleyip durdum. Geçen yıl da aynı şeyler yaşanmıştı. Ne yazık ki problemi çözmeyi denemediler. Maaşımda indirime gitme teklifimi bile reddettiler."
BÜYÜK DEĞİŞİM, TERMİNATÖR OLDU
Alman file bekçisi şu sıralar kurtardığı şutlarla değil görüntüsüyle gündemde. Karius'un vücudundaki değişim taraftarları şok etti. Vücut gelişiren Karius o anları paylaşırken çoğu taraftardan yorum geldi. Alman futbolcunun bu değişimi özellikle İngiltere'de büyük yankı uyandırdı.
LIVERPOOL'DA YENİDEN KALEYE GEÇME FIRSATI DOĞDU
Ocak ayında tüm dünyada covid vakaları hızla artarken üst üste oyuncularının test sonuçları pozitif çıkan Liverpool'da bir dönem Beşiktaş forması da giyen Loris Karius'a yeniden kaleye geçme şansı doğdu. İngiliz ekibinde kaleciler Alisson, Kelleher ve Adrian'ın Covid sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından testi negatif veren tek isim Karius oldu.
HAYALİ SUYA DÜŞTÜ
Liverpool, takımdaki Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle, bugün Arsenal ile oynayacakları İngiltere Lig Kupası yarı final maçının ertelenmesini istedi. Federasyonun dün maçı 20 Ocak'a ertelemesi sonrasında Alman file bekçisinin 2018 Devler Ligi finalinin ardından 3,5 yıl sonra Liverpool kalesine geçme hayali suya düştü.