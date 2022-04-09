Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius'un yeni hali görenleri şaşırttı! 'Terminatör' gibi...

"Böyle bitmesi üzücü, ama bu meseleyi çözmek için elimden gelen her şeyi yaptığımı bilmenizi istiyorum. Aylarca sabrettim ve yönetime aynı şeyleri söyleyip durdum. Geçen yıl da aynı şeyler yaşanmıştı. Ne yazık ki problemi çözmeyi denemediler. Maaşımda indirime gitme teklifimi bile reddettiler."