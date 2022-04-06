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Beşiktaş Alanyaspor'a tam saha taktik çalıştı

Süepr Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, bir günlük iznin ardından çalışmalarına devam etti. Tam sahada taktik program uygulaması gerçekleştiren futbolcular, çift kale taktik maçıyla günü noktaladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 15:56
Beşiktaş Alanyaspor'a tam saha taktik çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Tam sahada taktik program uygulaması gerçekleştiren futbolcular, çift kale taktik maçıyla günü noktaladı. Basına kapalı çalışma, 1.5 saate yakın sürdü.

Siyah-beyazlı ekip, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 7 Nisan Perşembe saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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