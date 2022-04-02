Beşiktaş'ta büyük coşku!

Beşiktaş'ta dün akşam tarihi bir gün daha yaşandı. Teknik direktör Valerien İsmael, Trabzonspor maçı hazırlıkları kapsamında dün akşam yapılan antrenmanı Vodafone Park'a alırken, taraftara da açtı. Siyah- beyazlı taraftarlar saat 18.15'te başlayacak idmandan saatler önce, adeta resmi bir maç gibi stada koştu. Yaklaşık 13 bin Beşiktaş taraftarı takımları izlemek için tribünlere giderken, Dolmabahçe'de kelimenin tam anlamıyla bir şölen havası ortaya çıktı.



ISMAEL'E TAM DESTEK

Siyah-beyazlı oyuncular antrenman için sahaya çıktıklarında tribünler takımlarını adeta 'şampiyon' gibi tezahüratlarla karşıladılar. Beşiktaşlı oyuncular ısınma hareketleri ile antrenmana başlarken, teknik direktör Valerien İsmael tribünlere gitti. Burada taraftarlarla buluşan, onların büyük desteğine alkışlarla karşılık veren Fransız çalıştırıcı; saha ortasına geri dönmesine rağmen sık sık tribünlere dönerek onları alkışlamaya devam etti.



TEK TEK ÇAĞIRDILAR

Beşiktaş'ta bazı futbolcular da tribünlere özel olarak giderek taraftarıyla bütünleşti. Önce Domagoj Vida, ardından Josef de Souza ve Valentin Rosier tribünlere gidip yumruk şov yaptı. Ardından Beşiktaş tribünleri, futbolcuları tek tek tribüne çağırdı ve toplu halde üçlü çektirdiler. Takımla birlikte yapılan üçlü şovunun hemen ardından bu kez Fransız çalıştırıcı bir kez daha tribünlere yöneldi ve o da üçlü çektirerek taraftarların gönlünü aldı.



İLK DEFA YAPILDI

Beşiktaş, daha önce Vodafone Park'ta taraftara açık antrenman yapmamıştı. Buna karşılık Sergen Yalçın'ın statta gerçekleştirilen imza törenine 25 bin kişi katılmıştı. Taraftar, şimdi benzer bir desteği Valerien İsmail'e de gösterdi.



LARIN VE ATIBA KENARDAN İZLEDİ

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncuları Larin ve Atiba, dün akşamki antrenmanı saha kenarından izledi. İki yıldızın Kanada'nın maçı sonrası 34 saatlik bir yolculuğun ardından İstanbul'a yorgun gelmeleri nedeniyle dinlendirildikleri, ancak bugünden itibaren takımla çalışmalara başlayacakları ifade edildi. Batshuayi'nin de bugün takıma katılması bekleniyor.