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BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael'in şifresi: 5!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta takımı 3-4-3 sistemine hazırlayan yeni hoca Valerien Ismael, kanat oyuncularına ekstra sorumluluk yükleyecek. Böylece hem savunma hem de hücumu en az 5 oyuncu ile yaptıracak. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael'in şifresi: 5!

Yeni hocası Valerien İsmael ile ilk sınavına pazar günü Trabzonspor karşısında çıkacak olan Beşiktaş'ta Fransız çalıştırıcı, derbi ile yatıp kalkıyor. Tesislerde kalan 46 yaşındaki teknik adam, oyuncuları sistemine alıştırmak için hazırlıklar yapıyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael'in şifresi: 5!

Oynatmak istediği 3-4-3 sistemine göre kadrodan maksimum şekilde verim almak isteyen İsmael, yardımcıları ile birlikte sisteme uygun adaylar üzerinde duruyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael'in şifresi: 5!

Antrenmanlarda hem toplu hücum hem toplu savunma üzerine taktik çalışmalar deniyor. Buna göre kanat oyuncularına çok iyin düştüğü Fransız hocanın kafasındaki sistem şöyle:

BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael'in şifresi: 5!

SÜREKLİ HAREKETLİ!
-Kanat oyuncuları hem bek hem kanat forvet olarak ileri ve geriye destek verecek. Böylece hücum yaparken de savunma yaparken de en az 5 oyuncu ile yapılacak.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael'in şifresi: 5!

-Oyun daha çok kanatlardan kurulacak. 3 hücumcu ceza sahasında gelecek ortaları gol yapmaya çalışacak.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael'in şifresi: 5!

-Orta ikilideki bir isim oyunun ofansif diğeri defansif yönünü tutacak.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael'in şifresi: 5!

-3 savunmacı kesinlikle orta sahaya yaklaşmayacak. Sabit kalarak kontratlar ya da uzun paslarda savunma arkasına rakibin sarkmasına engel olunacak.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael'in şifresi: 5!

-İleri 3'lü ise sürekli çapraz koşularla rakiplerin dengesini bozacak.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael'in şifresi: 5!

KAMERA VE EKRAN İSTEDİ
Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, antrenmanlarda faydalanmak için yönetimden kamera ve ekran talebinde bulundu. Siyah-beyazlıların idman sahasına kameraların çalışmaları üstten çekmesini sağlayacak direkler yapılması planlanıyor.

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