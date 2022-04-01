BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael'in şifresi: 5!

Yeni hocası Valerien İsmael ile ilk sınavına pazar günü Trabzonspor karşısında çıkacak olan Beşiktaş'ta Fransız çalıştırıcı, derbi ile yatıp kalkıyor. Tesislerde kalan 46 yaşındaki teknik adam, oyuncuları sistemine alıştırmak için hazırlıklar yapıyor.
Oynatmak istediği 3-4-3 sistemine göre kadrodan maksimum şekilde verim almak isteyen İsmael, yardımcıları ile birlikte sisteme uygun adaylar üzerinde duruyor.
Antrenmanlarda hem toplu hücum hem toplu savunma üzerine taktik çalışmalar deniyor. Buna göre kanat oyuncularına çok iyin düştüğü Fransız hocanın kafasındaki sistem şöyle: