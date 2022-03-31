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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valerien Ismael istedi yönetim alıyor! Kartal Riechedly Bazoer'in peşinde

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Yönetimle görüşen Fransız teknik adam, ilk olarak 25 yaşındaki savunma oyuncusu Riechedly Bazoer'in transfer edilmesini istedi. Siyah-beyazlı yönetim ise Ismael'in bu talebi doğrultusunda harekete geçti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 07:00
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valerien Ismael istedi yönetim alıyor! Kartal Riechedly Bazoer'in peşinde

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmalarına hız verildi. Siyah-beyazlılarda Valerien Ismael ile birlikte yeni bir sisteme geçilecek. Takım, bundan sonra 3-4-3 dizilişiyle sahaya çıkacak. Fransız teknik adam, ligin son 8 haftası için takım içinden alternatifler ararken, gelecek sezon için de çalışmalar yapıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valerien Ismael istedi yönetim alıyor! Kartal Riechedly Bazoer'in peşinde

Valerien Ismael'in ismini verdiği ilk oyuncunun ise Riechedly Bazoer olduğu iddia edildi. Hatta Beşiktaş yönetiminin Riechedly Bazoer ile sözlü anlaşma yaptığı iddialar arasında yer aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valerien Ismael istedi yönetim alıyor! Kartal Riechedly Bazoer'in peşinde

34 MAÇTA OYNADI
Hatta Hollanda basını, siyah-beyazlıların ilk transferini Vitesse'den yapacağını yazdı. Haberde Beşiktaş'ın, teknik direktör Ismael'in isteğiyle sezon sonunda Vitesse ile sözleşmesi bitecek olan Riechedly Bazoer'i transfer edeceği, prensipte anlaşmanın bile sağlandığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valerien Ismael istedi yönetim alıyor! Kartal Riechedly Bazoer'in peşinde

Sezon sonunda Vitesse ile sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki Bazoer, Hollanda ekibiyle bu sezon 34 maça çıktı. Riechedly Bazoer, sağ ve sol stoper dışında ön libero mevkiinde de görev yapabiliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valerien Ismael istedi yönetim alıyor! Kartal Riechedly Bazoer'in peşinde

MÜKEMMEL BİR 'TAKIM' OYUNCUSU
Valerien Ismael, Wolfsburg'u çalıştırdığı dönemde Bazoer'i ocak ayında transfer etmişti. Wolfsburg, o dönemde Riechedly Bazoer için Ajax'a 12 milyon euro bonservis ödedi. Ancak kısa süre sonra Ismael takımdan ayrılınca, beraber çalışma şansları yarıda kaldı. Ismael, o dönemde Bazoer hakkında, ''Onu iyi tanıyorum. Yeteneklerine güveniyorum. Mükemmel bir takım oyuncusu" ifadelerini kullanmıştı.

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