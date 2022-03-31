BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valerien Ismael istedi yönetim alıyor! Kartal Riechedly Bazoer'in peşinde

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmalarına hız verildi. Siyah-beyazlılarda Valerien Ismael ile birlikte yeni bir sisteme geçilecek. Takım, bundan sonra 3-4-3 dizilişiyle sahaya çıkacak. Fransız teknik adam, ligin son 8 haftası için takım içinden alternatifler ararken, gelecek sezon için de çalışmalar yapıyor.

Valerien Ismael'in ismini verdiği ilk oyuncunun ise Riechedly Bazoer olduğu iddia edildi. Hatta Beşiktaş yönetiminin Riechedly Bazoer ile sözlü anlaşma yaptığı iddialar arasında yer aldı.