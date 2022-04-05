Haberler Beşiktaş Valerien Ismael'in ilk transferi Can Bozdoğan! Almanlar açıkladı

Valerien Ismael'in ilk transferi Can Bozdoğan! Almanlar açıkladı

Süper Lig'de Beşiktaş kariyerine Trabzonspor maçıyla başlayan Valerien Ismael, ilk maçından olumlu rapor aldı. Can Bozdoğan'ı ilk 11'de başlatan Fransız teknik adam, Alman basınına göre sezon sonu için genç futbolcunun bonservisinin alınmasını istedi. İşte konuşulan transfer bedeli...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 18:03
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Valerien Ismael'in ilk transferi Can Bozdoğan! Almanlar açıkladı

Sürpriz bir şekilde Önder Karaveli'nin yerine takımın başına getirilen Valerien Ismael, ilk maçında Trabzonspor karşısında olumlu rapor aldı. Takımı 3-4-3 sisteminde oynatan Fransız teknik adam orta sahada Can Bozdoğan'a görev verdi.

Alman basınına göre Ismael, genç futbolcu için yönetime de olumlu rapor sundu ve Can Bozdoğan'ın bonservisinin alınmasını istedi.



Habere göre; Schalke 04, takımda düşünmediği Bozdoğan'ı 1.8 ve 2.3 milyon Euro arasında bir bedelle takımdan gönderebilir. Satın alma opsiyonunun bu rakamlar olduğu konuşulsa da Beşiktaş'ın 1 milyon Euro teklif edeceği öne sürüldü.

Can Bozdoğan'ın güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro ve sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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