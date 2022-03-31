Beşiktaş'tan taraftara mesaj: "Cuma günü antrenmana geç kalmayın!" Yarın 18.15'te Vodafone Park'ta taraftara açık antrenman yapılacağını açıklayan Kartal, antrenman öncesi bir paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce taraftarın ilgi gösterdiği video, "Cuma günü antrenmana geç kalmayın" açıklamasıyla yayınlandı. Biletler 1 TL'den satışa sunuldu.

KARTAL BUGÜN DİNLENİYOR

Beşiktaş, Trabzon ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün tek idmanla devam etti. Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Milli takımlardan dönen Vida ile Rıdvan rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Bugün dinlenecek olan siyah-beyazlılar, hazırlarına yarın akşam stattaki idmanla devam edecek.