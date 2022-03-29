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BEŞİKTAŞ HABERİ - Usta isimden Valerien Ismael'e mektup! "Umarım bu gerçeği görür"

Spor haberi... Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Önder Karaveli ile yollar ayrılırken, yerine Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael getirilmişti. 46 yaşındaki teknik adam çalışmalarına başlarken, Fotomaç Gazetesi'nin usta kalemlerinden Turgay Demir, 'Valerien'e mektup' başlığıyla bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 07:35
BEŞİKTAŞ HABERİ - Usta isimden Valerien Ismael'e mektup! "Umarım bu gerçeği görür"

Beşiktaş'ta Ismael'le birlikte bir sistem sorunu yaşanacak gibi görünüyor. Çünkü mevcut kadronun stoperleri geriden oyun kurmak için çok uygun değil. 4'lü savunmada bile rakip baskısını kıracak paslaşmalar yapamayan oyuncular 3'lüde hiç yapamaz.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Usta isimden Valerien Ismael'e mektup! "Umarım bu gerçeği görür"

Taktik mi takıntı mı? Bir teknik adam mevcut kadroyu kendi kurmuş ise ve kafasındaki sisteme uygun oyuncular aldıysa o sistemi oynatmakta ısrar etmesinde hiçbir sakınca yok.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Usta isimden Valerien Ismael'e mektup! "Umarım bu gerçeği görür"

Ancak kendi kurmadığı bir takıma ve kafasındaki sisteme hiç uymayan oyunculara 'mutlaka böyle oynayacaksınız' diyen teknik adam benim nazarımda -1 puanı almıştır bile.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Usta isimden Valerien Ismael'e mektup! "Umarım bu gerçeği görür"

Çünkü takımın başına geçen kişiden ilk beklenen şey gerçekçi olması ve elindeki futbolcuların oyun karakterlerine göre en uygun sistemi tercih etmesidir. Tersi taktik değil takıntı olur. Avcı yapmış pişan olmuştu.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Usta isimden Valerien Ismael'e mektup! "Umarım bu gerçeği görür"

Abdullah Avcı dönemi benzer sıkıntılar yaşanmıştı. Beşiktaşlılar hatırlayacaktır Avcı, geriden oyun kurarken kalecinin ayağına topun kaç defa değeceğini bile söylüyor, kendi istatistik takıntılarını oyunculara da şırınga ediyordu.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Usta isimden Valerien Ismael'e mektup! "Umarım bu gerçeği görür"

Bu şartlarda Beşiktaş, G.Saray derbisine kadar galibiyet alamamıştı. O maçta futbolcuların aldığı inisiyatifi fark eden Avcı "Biz de kendimizi sorgulayacağız, bazı şeylerde ısrar etmeyeceğiz, daha uygun sistemle oynayacağız" diyerek gerçeği görmüş ve galibiyetler gelmişti.

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