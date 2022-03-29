BEŞİKTAŞ HABERİ - Usta isimden Valerien Ismael'e mektup! "Umarım bu gerçeği görür"

Beşiktaş'ta Ismael'le birlikte bir sistem sorunu yaşanacak gibi görünüyor. Çünkü mevcut kadronun stoperleri geriden oyun kurmak için çok uygun değil. 4'lü savunmada bile rakip baskısını kıracak paslaşmalar yapamayan oyuncular 3'lüde hiç yapamaz.

Taktik mi takıntı mı? Bir teknik adam mevcut kadroyu kendi kurmuş ise ve kafasındaki sisteme uygun oyuncular aldıysa o sistemi oynatmakta ısrar etmesinde hiçbir sakınca yok.