Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma yaptı yapacağını! Trivela golü...

Milli arada İskoç ekibi Rangers bir özel maç düzenledi.

Rangers efsaneleriyle dünya karmasını karşı karşıya getiren mücadelede birçok eski yıldız top koşturdu.

Dünya karmasında Gheorghe Hagi, Luis Figo, Ricardo Quaresma, Claude Makelele ve Kaka gibi birçok yıldız forma giyerken Rangers efsanelerinde ise Shota Arveladze, Paul Gascoigne, Giovanni van Bronckhorst gibi isimler forma giydi.

Dünya karmasında forma giyen eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, attığı trivela golüyle dikkat çekti. Kendine has vuruş tarzıyla golünü kaydeden Quaresma maçın dikkat çeken anlarından birine imza attı.

⚽️ @07RQuaresma with the finish for @LuisFigo's World XI pic.twitter.com/IhGMP7D4X7