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Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma yaptı yapacağını! Trivela golü...

Beşiktaş'ta oynadığı futbolla taraftarların unutulmazı haline gelen Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, İskoç ekibi Glasgow Rangers'ın özel maçında forma giydi. Rangers efsaneleri ve dünya karmasının yer aldığı maçta Quaresma, kendisiyle özdeşleşen trivela golüne imza attı. İşte Ricardo Quaresma'nın trivela golü...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 11:52
Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma yaptı yapacağını! Trivela golü...

Milli arada İskoç ekibi Rangers bir özel maç düzenledi.

Rangers efsaneleriyle dünya karmasını karşı karşıya getiren mücadelede birçok eski yıldız top koşturdu.

Dünya karmasında Gheorghe Hagi, Luis Figo, Ricardo Quaresma, Claude Makelele ve Kaka gibi birçok yıldız forma giyerken Rangers efsanelerinde ise Shota Arveladze, Paul Gascoigne, Giovanni van Bronckhorst gibi isimler forma giydi.

Dünya karmasında forma giyen eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, attığı trivela golüyle dikkat çekti. Kendine has vuruş tarzıyla golünü kaydeden Quaresma maçın dikkat çeken anlarından birine imza attı.

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