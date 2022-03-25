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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'i Pascal Nouma anlattı! "Disiplini çok sever"

Beşiktaş’ın unutulmaz yıldızlarından Pascal Nouma, Kartal’ın yeni hocası Valerien Ismael'i anlattı. Nouma, vatandaşı için övgü dolu sözler sarf ederken, 46 yaşındaki teknik adamın en büyük özelliğinin 'disiplin' olduğunu vurguladı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 07:00 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 07:00
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'i Pascal Nouma anlattı! "Disiplini çok sever"

Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Pascal Nouma, siyah-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile ilgili olarak duhuliye.com'a önemli açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'i Pascal Nouma anlattı! "Disiplini çok sever"

Beşiktaş taraftarının gönlünde çok farklı bir yeri alan Pascal Nouma, hem vatandaşı hem de Lens takımından eski takım arkadaşı olan Valerien Ismael için, "Strasbourg altyapısından yetişti ve 17 yaşında profesyonel oldu. Güçlü yapısı vardı, futbolculuğunda çok zeki, güçlü, agresif ve çok disiplinliydi. Futbol mentalitesi olarak Alman ekolünü benimsemiştir. Kuralları ve disiplini sever. Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'i Pascal Nouma anlattı! "Disiplini çok sever"

İDMANLARI ÇOK AĞIRDIR
Öte yandan siyah-beyazlıların eski yıldız golcüsü Mario Gomez de Wolfsburg'tan teknik direktörü olan Valerien Ismael hakkında açıklama yaptı. Kendisinin eski, Beşiktaş'ın yeni hocası Ismael hakkında konuşan Mario Gomez oyuncuları idmanları konusunda uyardı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'i Pascal Nouma anlattı! "Disiplini çok sever"

Gomez, "Valerien Ismael inanılmaz hırslı bir hocadır. Asla formda olmayan biri sahada forma şansı bulamaz ismi kim olursa olsun. İdmanları çok ağırdır futbolcular kendini şimdiden hazırlasın. Beşiktaş'ta güzel işler başaracağına eminim. Çünkü duygularıyla hırsıyla yaşıyor. Hırsını, kazanma isteğini mutlaka takımına ve sahaya yansıtacaktır" dedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'i Pascal Nouma anlattı! "Disiplini çok sever"

3-4-3'Ü ÇOK SEVİYOR
Beşiktaş'ın yeni hocası İsmael, 3-4-3 sistemini benimserken; futbolculara yaptırdığı ağır idmanlarla tanınan bir teknik adam. 46 yaşındaki teknik adamın, önümüzdeki hafta sonunda oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında, takımdaki sakatlık ve form durumuna göre sistemini belirlemesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'i Pascal Nouma anlattı! "Disiplini çok sever"

HOŞ GELDİN DOSTUM!
Beşiktaş'ın eski forveti Pascal Nouma, teknik direktör Valerien Ismael'le ilgili paylaşımda bulundu. Nouma, Fransa'nın Lens ekibinde birlikte forma giydiği Ismael'in fotoğrafını paylaşarak "Dostum Valerien Ismael, Beşiktaş'a hoş geldin" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'i Pascal Nouma anlattı! "Disiplini çok sever"

ÖNCE KONUŞACAK SONRA İDMANA ÇIKACAK
Yeni teknik patron Valerien İsmael ayağının tozuyla bugün kameraların karşısına geçecek. Fransız çalıştırıcı, önce sağlık kontrolünden geçecek ardından saat 15.00'te basın toplantısı düzenleyip soruları cevaplandıracak. İsmael, bugün saat 18.00'de gerçekleştirilecek antrenmanda da sahada olacak ve ilk idmanına çıkacak.

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