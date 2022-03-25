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Beşiktaş ve Fenerbahçe Vitao transferi için karşı karşıya

Spor Toto Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen ezeli rakipler Shakhtar Donetsk forması giyen 22 yaşındaki Brezilyalı stoper Vitao için devreye girdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 16:34
Beşiktaş ve Fenerbahçe Vitao transferi için karşı karşıya

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya geldi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe Vitao transferi için karşı karşıya

TFF aldığı kararla FIFA'nın talimatını uygulamış ve Ukrayna'daki tüm, Rusya'daki ise yabancı futbolcuların 7 Nisan'a kadar transferle Türkiye'ye gelebileceğini duyurmuştu.

Beşiktaş ve Fenerbahçe Vitao transferi için karşı karşıya

FIFA ve TFF'nin bu kararından transfer iddiaları da ardı ardına gelmeye başlamıştı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe Vitao transferi için karşı karşıya

Ukrayna basınında yer alan haberde, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk'nin 22 yaşındaki Brezilyalı stoperi Vitao için devreye girdiği iddia edildi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe Vitao transferi için karşı karşıya

Haberde, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Anderlecht, Rangers ve PAOK'un da defans oyuncusu için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe Vitao transferi için karşı karşıya

2019 yılında Palmeiras'tan Shakhtar Donetsk'e transfer olan Vitao'nun Shakhtar ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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