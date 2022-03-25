Beşiktaş ve Fenerbahçe Vitao transferi için karşı karşıya

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya geldi.
TFF aldığı kararla FIFA'nın talimatını uygulamış ve Ukrayna'daki tüm, Rusya'daki ise yabancı futbolcuların 7 Nisan'a kadar transferle Türkiye'ye gelebileceğini duyurmuştu.
FIFA ve TFF'nin bu kararından transfer iddiaları da ardı ardına gelmeye başlamıştı.