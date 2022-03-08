Önder Karaveli: İkinci yarıya sakladık

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, "Ben çalışmaya başladığımdan beri bu senaryoyu defalarca yaşadık. Oyunu kazandığımız bir maçı daha kazanamadık. İki takım yüksek tempoda oynadı. Diğer maçlara göre daha az pozisyon bulsak da oyundaki hakimiyetimizden ve oyuncularımızın performanstan son derece memnunum. Yine rakip ilk geldiği pozisyonda golü buldu. Ama oyuncularım vazgeçmedi. İkinci yarı reaksiyon gösterdik, erken golü bulduk ama diğer maçlara göre sonra daha az pozisyon ürettik. Bir galibiyet hediye etmek isterdik olmadı. Umarım önümüzdeki hafta oradan (G.Saray derbisi) galibiyetle döneriz" dedi.



ÇIKMAYI KENDİ İSTEDİ

Welinton'un sakatlandığı pozisyonda değişiklik yapılmamasını da değerlendiren Karaveli, "Welinton sakatlanınca, Necip'i kenara getirdik. Değişiklik yapacak duruma geldik. Ancak maçın bitmesine 20 saniye vardı. Hamle hakkımızı ikinci yarıdan önce kullanmak istemedik. Bu riskli görülebilir ama bence o anın gereğiydi. Atılan golde 4 savunma oyuncumuz oradaydı. Yani bir eksiklik yoktu" ifadelerini kullandı. İyi oynayan Alex ve Güven'i oyundan çıkarmasıyla ilgili ise, "Alex'in çıkma talebi kendisinden geldi. Sakatlıktan çıkmıştı. Aynı şekilde Güven Yalçın da çok etkili işler yaptı. O da devre arasında bir sakatlığını söyledi bu nedenle çıkardık. Risk almadık" diye konuştu.



BÖYLE KESERLER CEZAYI!

Önder Karaveli'nin Welinton'un sakatlığı sonrasında değişiklik yapmayıp Beşiktaş'ın gol yemesi sosyal medyada siyah- beyazlıları çıldırttı. İşte sosyal medyada yapılan yorumlar: "İlk yarı bitecek zaten 1-2 dakika 10 kişi oynarım diye laubalilik yaparsan böyle keserler cezayı." "Önder Karaveli'nin psikolojisi bozuldu kaldıramıyor artık sürekli hata yapıyor."