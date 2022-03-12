Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal Cenk Tosun'u bitirdi! İşte sözleşme detayları

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal Cenk Tosun'u bitirdi! İşte sözleşme detayları

Son dakika Beşiktaş trasnfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'un bir hayli uzağında kalan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılarda gündem Cenk Tosun. Kara Kartal milli futbolcunun transferini bitirdi. İşte sözleşme detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 08:36
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal Cenk Tosun'u bitirdi! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş uzun süredir peşinde olduğu Everton forması giyen Cenk Tosun'un transferini büyük ölçüde bitirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal Cenk Tosun'u bitirdi! İşte sözleşme detayları

Yeni Asır'ın haberine göre; 31 yaşındaki oyuncunun kariyerine Türkiye'de devam etme kararı aldığı ve eski kulübüyle 3 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal Cenk Tosun'u bitirdi! İşte sözleşme detayları

Cenk Tosun'a yıllık 1.6 milyon Euro teklifte bulunulduğu ve golcü futbolcunun sezon sonunda yeniden Beşiktaş'a döneceği gelen haberler arasında.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal Cenk Tosun'u bitirdi! İşte sözleşme detayları

Cenk Tosun, Everton'da bu sezon sadece 3 maçta forma giydi ve karşılaşmaların tümünde de sonradan oyuna dahil oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal Cenk Tosun'u bitirdi! İşte sözleşme detayları

Cenk, gol ya da asist yapamadı. Milli futbolcu Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde 3 Süper Lig şampiyonluğu bir de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal Cenk Tosun'u bitirdi! İşte sözleşme detayları

30 yaşındaki golcü Beşiktaş kariyerinde 146 maça çıkarken, 67 gol ve 14 asistlik bir performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal Cenk Tosun'u bitirdi! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş'ın Lille forması giyen Burak Yılmaz'a da talip olduğu ileri sürülmüş hatta G.Saray'ın da oyuncuyu istediği kaydedilmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal Cenk Tosun'u bitirdi! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş yönetiminin Cenk transferi ile birlikte Burak Yılmaz'ı da kadrosuna katıp katmayacağı merak konusu oldu.

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