TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın teklifi hazır! Alexander Sörloth...

Beşiktaş, listesinin ilk sırasında yer alan yıldız forvet Sörloth konusundaki ısrarını korurken oyuncu için yapılacak tekifteki rakamlar da belli olmaya başladı. Siyah beyazlı yönetimin uzun süredir üzerinde bütçe görüşmeleri yaptığı 26 yaşındaki forvet için mayıs ayında harekete geçme kararı alınırken, oyuncunun kulübü Leipzig'e önerilecek rakam ve şartlar da belli oldu gibi...

Buna göre Beşiktaşlı idarecilerin önce 2 yıllık kiralama için 4 milyon euro önereceği, daha sonra bonservisinin yüzde 50'si için 5 milyon euro teklif edeceği kaydedildi. Beşiktaş böylece 3 yılda 9 milyon Euro'ya Norveçli golcünün bonservisinin yüzde 50'sini almaya çalışacak.