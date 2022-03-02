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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın teklifi hazır! Alexander Sörloth...

Spor haberi... Transfer için kolları erken sıvayan Beşiktaş yönetimi, listenin başına Trabzonspor'un eski golcüsü Sörloth'u aldı. Siyah-Beyazlı kurmaylar Norveçli forvet için yapacağı teklifin rakamlarını neredeyse netleştirdi. Mayısta Leipzig ile masaya oturulacak...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın teklifi hazır! Alexander Sörloth...

Beşiktaş, listesinin ilk sırasında yer alan yıldız forvet Sörloth konusundaki ısrarını korurken oyuncu için yapılacak tekifteki rakamlar da belli olmaya başladı. Siyah beyazlı yönetimin uzun süredir üzerinde bütçe görüşmeleri yaptığı 26 yaşındaki forvet için mayıs ayında harekete geçme kararı alınırken, oyuncunun kulübü Leipzig'e önerilecek rakam ve şartlar da belli oldu gibi...

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın teklifi hazır! Alexander Sörloth...

Buna göre Beşiktaşlı idarecilerin önce 2 yıllık kiralama için 4 milyon euro önereceği, daha sonra bonservisinin yüzde 50'si için 5 milyon euro teklif edeceği kaydedildi. Beşiktaş böylece 3 yılda 9 milyon Euro'ya Norveçli golcünün bonservisinin yüzde 50'sini almaya çalışacak.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın teklifi hazır! Alexander Sörloth...

Şu an İspanyol ekibi Real Sociedad'da kiralık forma giyen 1.95 boyundaki Sörloth, isteneni veremediği için fazla şans bulamıyor. Sportif direktör Ceyhun Kazancı, Sörloth için "Onu kim istemez" demişti.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın teklifi hazır! Alexander Sörloth...

ÖNCELİK SOCIEDAD'DA
Sociedad'ın sezon sonu Sörloth'u 15 milyon euro bonservis ile kadroya katma hakkı bulunuyor, ancak İspanyolların bu opsiyonu kullanmadan oyuncuyu göndermesi bekleniyor. Norveçlinin Türkiye'deki öncelikli kulübü ise Trabzonspor. Trabzon, Sörloth'u istemezse Beşiktaş'a gelebilir.

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