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Q7’den Putin’e tepki

Quaresma, “Pandemiden sonra dünyanın ihtiyacı olan son şey savaştır. Akıllı ol Putin” paylaşımında bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 06:50
Q7’den Putin’e tepki

Kariyerine Portekiz ligi takımlardından Vitoria Guimaraes'te devam eden Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına tepki gösterdi. 38 yaşındaki Portekizli futbolcu, Rusya'nın bu saldırısını kınadı ve dünyada barış içinde yaşanması gerektiğini belirtti. Quaresma paylaşımında "Hayat, savaşmak ve özgürlüğü kısıtlamak için çok kısa. Ukraynalılar ve Ruslar, barışı hak eden kardeş halklardır. Pandemiden sonra dünyanın ihtiyacı olan son şey, savaştır. Akıllı ol Putin" ifadelerini kullandı.

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