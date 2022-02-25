Yıldızlar dönüyor

Beşiktaş'ın Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı zorlu maç için teknik direktör Önder Karaveli ilk 11'ini yavaş yavaş şekillendiriyor. Karaveli, sakatlardan iyileşen tek isim olan Rosier'i Kerem Kalafat'ın yerine koymayı planlarken; cezası biten Batshuayi'yi de Güven'in yerine sahaya sürecek. Savunmanın ortasında oynayan ve Welinton ve Vida ikilisini performansından memnun kalan Karaveli, savunma hattını bozmayı düşünmüyor. Altay maçında çalışkan görüntüsü dikkat çeken Kenan Karaman ise yine sol kanatta görev alacak. Sağ kanatta Ghezzal'le devam edecek olan Karaveli, Alex Teixeira'yı da ileride oynatacak. Altay maçında orta sahada başlayan Josef ile Necip Uysal ikilisinin de Sivas'ta yine birlikte oynaması bekleniyor.

LARIN VE RIDVAN KUPADA DÖNECEK

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan 6 futbolcunun durumları belli oldu. Sakatlıklardan ötürü Larin, Oğuzhan Özyakup, Miralem Pjanic, Valentin Rosier ve Rıdvan Yılmaz Altay maçında forma giyememişti. Bu isimlerden sadece Valentin Rosier iyileşirken Fransız yıldızın 11'deki yerine dönmesi bekleniyor. Rıdvan Yılmaz ve Cyle Larin'in Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor maçında oynama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenilirken; Pjanic ve Oğuzhan ise Başakşehir mücadelesine yetiştirilmeye çalışılacak.