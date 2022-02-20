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İkinci golü atamıyoruz

Beşiktaşlı Umut Meraş maç sonu yaptığı açıklamada, "Nedense ilk golü buluyoruz ama ikinci golü bulmakta zorlanıyoruz. Ben oyunumuzun ilerlediğini düşünüyorum. Bunu da bugün taraftarımızın önünde gösterdik. Önümüzde Sivas deplasmanı var, yenilmeme serisini devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 06:50
İkinci golü atamıyoruz
Beşiktaşlı Umut Meraş maç sonu yaptığı açıklamada, "Nedense ilk golü buluyoruz ama ikinci golü bulmakta zorlanıyoruz. Ben oyunumuzun ilerlediğini düşünüyorum. Bunu da bugün taraftarımızın önünde gösterdik. Önümüzde Sivas deplasmanı var, yenilmeme serisini devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.
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