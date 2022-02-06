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Beşiktaş - Antalyaspor: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, rakibiyle 0-0 berabere kalarak Avrupa kupalarına katılma yolunda bir yara daha aldı. Siyah-beyazlılar ligde oynadığı son 5 maçta 3. beraberliğini elde etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 20:58 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 21:06
Beşiktaş - Antalyaspor: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic uzatma anlarında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Zirve yarışında önemli bir puan kaybı daha yaşayan Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta 3. beraberliğini alırken, yenilmezlik serisini ise 5 maça çıkardı.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını ise 37 yaparken, averajla 7. sırada yer aldı.

Ligdeki galibiyet hasreti 8 maça çıkan Antalyaspor ise 25 puanla haftayı 17. sırada kapattı.

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