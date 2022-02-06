Beşiktaş - Antalyaspor: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic uzatma anlarında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Zirve yarışında önemli bir puan kaybı daha yaşayan Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta 3. beraberliğini alırken, yenilmezlik serisini ise 5 maça çıkardı.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını ise 37 yaparken, averajla 7. sırada yer aldı.

Ligdeki galibiyet hasreti 8 maça çıkan Antalyaspor ise 25 puanla haftayı 17. sırada kapattı.