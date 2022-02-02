Rıdvan'a Lyon kancası

Beşiktaşyönetimi bir yandan yapacağı takviyelerle takımı güçlendirmek için çalışırken, diğer yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Siyah-beyazlılarda son olarak genç oyuncu Rıdvan Yılmaz'a teklif geldiği öğrenildi. Rıdvan Yılmaz'ın menajeri Necdet Ergezen, konuyla ilgili olarak A Spor'a özel açıklamalar yaptı. Ergezen, "Rıdvan ve Beşiktaş arasında finansal konularla ilgili olarak iki tarafı da mutlu edebilecek bir formül üretiriz hep birlikte. Bu arada Rıdvan'a Avrupa'dan gelen teklifler de var. Beşiktaş bunu değerlendirecektir. Rıdvan'ın Beşiktaş'tan ayrılması durumunda zaten kontrat uzatmakla ilgili bir konu otomatik olarak ortadan kalkar. Beşiktaş'ta kalacaksa da yeni bir formül üretmemiz gerekiyor" dedi. Avrupa'dan gelen teklifin Fransız ekibi Olympique Lyon tarafından yapıldığı ifade edildi. Lyon, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Rıdvan'ı istemişti fakat Beşiktaş'ın 10 milyon euro'luk talebi sonrası görüşmeler tıkanmıştı.