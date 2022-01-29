Haberler Beşiktaş Neden olmasın!

Neden olmasın!

Ukrayna basını, Konoplyanka'nın Beşiktaş için sürpriz olmadığını yazdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
Neden olmasın!

Beşiktaş'ın gündemine daha önce de gelen Yevhen Konoplyanka için sıcak gelişmeler yaşanıyor. 32 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu için Ukrayna basınından önemli bir haber gündeme geldi. Yıldız oyuncunun yeni adresinin İstanbul olabileceği, Beşiktaş'a gelmesinin sürpriz sayılmayacağı yorumu yapıldı. Siyah-beyazlı kulübün, Konoplyanka'yı daha önce de sık sık istediği hatırlatıldı.

BONSERVİSİ YOK

Beşiktaş'ın Ukraynalı sol kanat oyuncusu için bonservis ödemeyecek olmasının transferdeki en büyük artısı olacağı da kaydedildi. Bu sezon Shakhtar ile sadece 2 karşılaşmada forma giyen Konoplyanka, gol ya da asist üretemedi.

DİĞER
Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan yıllar sonra gelen flaş Fatih Terim itirafı! Alex de Souza ve Aykut Kocaman...
Mehmet Dinçerler'le evlilik hazırlığı yapan Hadise'nin hızına kimse yetişemiyor! Şimdiden eve yerleşti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor