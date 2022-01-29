Neden olmasın!

Beşiktaş'ın gündemine daha önce de gelen Yevhen Konoplyanka için sıcak gelişmeler yaşanıyor. 32 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu için Ukrayna basınından önemli bir haber gündeme geldi. Yıldız oyuncunun yeni adresinin İstanbul olabileceği, Beşiktaş'a gelmesinin sürpriz sayılmayacağı yorumu yapıldı. Siyah-beyazlı kulübün, Konoplyanka'yı daha önce de sık sık istediği hatırlatıldı.



BONSERVİSİ YOK



Beşiktaş'ın Ukraynalı sol kanat oyuncusu için bonservis ödemeyecek olmasının transferdeki en büyük artısı olacağı da kaydedildi. Bu sezon Shakhtar ile sadece 2 karşılaşmada forma giyen Konoplyanka, gol ya da asist üretemedi.