Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti!

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Şafak Mahmutyazıcıoğlu önceki gece hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu, gece yarısından hemen sonra gerçekleşen olayda kimliği belirsiz kişilerce bir balık restoranında silahlı saldırıya uğradı. Uğradığı saldırıda ağır yaralanan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yaşamını yitirirken, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı, kimliği tespit edilen 3 kişi aranıyor. Olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirtildi. Sunucu Ece Erken ile evli olan Mahmutyazıcıoğlu, Fikret Orman'ın başkanlığı döneminde Beşiktaş'ın hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yapmıştı

FİKRET ORMAN: SAAT 20.00'DE BERABER YEMEK YEDİK!

Beşiktaş'ın eski başkanı Orman, 'Kardeşim' dediği Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Orman; 'Kardeşimi kaybettim! Benim çok sevdiğim bir insandı. Hala olayın şokundayım, çok üzgünüm' ifadelerini kullandı. Fikret Orman ayrıca, "Saldırı gece yarısı gerçekleşmiş. Ben saat 18,00'de yanına gittim, 20.00'de oradan ayrıldım. Öncesinde beni aradı, ABD'ye gitmeden önce 'gel bir yemek yiyelim' dedi. Ben de o yüzden gitmiştim. Kızım beklediği için yemekten erken ayrıldım. Sonra gece haberi duydum, inanamadım. Allah ailesine, sevdiklerine sabır versin. Tüm Beşiktaşlıların başı sağ olsun" açıklamalarında bulundu.

ÇEBİ: NURLAR İÇİNDE YATSIN

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hayatını kaybeden eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu için "Sayın Şafak kardeşimizin ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Annesine, babasına, çocuklarına, eşlerine, yakınlarına sabır diliyorum. Beşiktaş'a hizmet etti. Camia olarak yaptıklarıyla ilgili kendisini minnetle anacağız. Talihsiz bir olay. Çok üzüldüm. Kendisiyle 2-3 yıl çalışma arkadaşlığım oldu, rahmet diliyorum. Sevdiği renkler, Beşiktaş... O da Beşiktaş'ın başarılı olmasını isterdi. Nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TAN TAZİYE MESAJI

Mahmutyazıcıoğlu'nun ölüm haberinin ardından Beşiktaş Kulübü de taziye mesajı yayınlayarak, "Eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" açıklaması yaptı