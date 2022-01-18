Beşiktaş haberleri | Miralem Pjanic'ten sürpriz karar! Gelecek sezon...

Barcelona'nın yaşadığı mali sıkıntıların ardından Lionel Messi, Girezmann gibi yıldız futbolcular ile beraber Miralem Pjanic de takımdan ayrılmıştı. Beşiktaş'ın bir fırsat transferi olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, beklentileri tam anlamıyla karşılayamamıştı.

Devre arası da ayrılabilecği konuşulan ve sezon sonunda Barcelona mı yoksa Juventus'a mı döneceği belirsiz olan Miralem Pjanic sürpriz bir karara imza attı. Fransız basınına göre yıldız orta saha gelecek sezon da Beşiktaş'ta devam etmek istiyor. Ancak Beşiktaş'ın bu mali yükün altına girip giremeyeceğinin belirsiz olduğu vurgulandı.