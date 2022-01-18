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Beşiktaş haberleri | Miralem Pjanic'ten sürpriz karar! Gelecek sezon...

Yaz transfer döneminin son günü sürpriz bir şekilde Beşiktaş'ta kiralık olarak transfer olan Miralem Pjanic, beklentileri tam anlamıyla karşılayamamıştı. Ara transfer dönemi ya da sezon sonunda Barcelona'ya mı yoksa Juventus'a mı döneceği merak konusu olan yıldız futbolcu, flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 18:18
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Beşiktaş haberleri | Miralem Pjanic'ten sürpriz karar! Gelecek sezon...

Barcelona'nın yaşadığı mali sıkıntıların ardından Lionel Messi, Girezmann gibi yıldız futbolcular ile beraber Miralem Pjanic de takımdan ayrılmıştı. Beşiktaş'ın bir fırsat transferi olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, beklentileri tam anlamıyla karşılayamamıştı.

Devre arası da ayrılabilecği konuşulan ve sezon sonunda Barcelona mı yoksa Juventus'a mı döneceği belirsiz olan Miralem Pjanic sürpriz bir karara imza attı. Fransız basınına göre yıldız orta saha gelecek sezon da Beşiktaş'ta devam etmek istiyor. Ancak Beşiktaş'ın bu mali yükün altına girip giremeyeceğinin belirsiz olduğu vurgulandı.

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