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SPOR HABERLERİ - Beşiktaş'tan 19'luk Musa Gurbanlı’ya transfer teklifi!

Son dakika spor haberi: Transferde genç oyunculara ayrı bir önem veren Beşiktaş'ta çalışmalar son sürat devam ediyor. Teknik direktör Önder Karaveli'nin daha önce profesyonel yönetici olarak görev yaptığı Azerbaycan'ın Karabağ takımının genç yıldızı Musa Gurbanlı'yi Beşiktaş'a istediği iddia edildi. Karaveli'nin yönetimin de iznini alarak Karabağ takımının yetkilileriyle bir görüşme yaptığı ve Kurbanlı'yı istediği iddia edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 09:25
SPOR HABERLERİ - Beşiktaş'tan 19'luk Musa Gurbanlı’ya transfer teklifi!

Önder Karaveli'nin daha önce profesyonel yönetici olarak görev yaptığı Azerbaycan'ın Karabağ takımının genç yıldızı Musa Gurbanli'yi Beşiktaş'a istediği iddia edildi. 19 yaşındaki Gurbanli'nin bu sezon Azeri Ligi'nde 8 maçta 6 gol ve 4 asistle ciddi bir çıkış yaptığından bahsedildi.

SPOR HABERLERİ - Beşiktaş'tan 19'luk Musa Gurbanlı’ya transfer teklifi!

Her 79 dakikada bir gole katkı veren genç forvet oyuncusunu Karaveli'nin yeni takımından değerlendirmek istediği belirtildi. Önder hocanın, yönetimin de iznini alarak Karabağ takımının yetkilileriyle bir görüşme yaptığı ve Kurbanlı'yı istediği iddia edildi.

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