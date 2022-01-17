SPOR HABERLERİ - Beşiktaş'tan 19'luk Musa Gurbanlı’ya transfer teklifi!

Önder Karaveli'nin daha önce profesyonel yönetici olarak görev yaptığı Azerbaycan'ın Karabağ takımının genç yıldızı Musa Gurbanli'yi Beşiktaş'a istediği iddia edildi. 19 yaşındaki Gurbanli'nin bu sezon Azeri Ligi'nde 8 maçta 6 gol ve 4 asistle ciddi bir çıkış yaptığından bahsedildi.
Önder Karaveli'nin daha önce profesyonel yönetici olarak görev yaptığı Azerbaycan'ın Karabağ takımının genç yıldızı Musa Gurbanli'yi Beşiktaş'a istediği iddia edildi. 19 yaşındaki Gurbanli'nin bu sezon Azeri Ligi'nde 8 maçta 6 gol ve 4 asistle ciddi bir çıkış yaptığından bahsedildi.
Her 79 dakikada bir gole katkı veren genç forvet oyuncusunu Karaveli'nin yeni takımından değerlendirmek istediği belirtildi. Önder hocanın, yönetimin de iznini alarak Karabağ takımının yetkilileriyle bir görüşme yaptığı ve Kurbanlı'yı istediği iddia edildi.
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