Beşiktaş Gaziantep FK: 1-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'de 21. hafta heyecanı başladı. Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti.

Siyah beyazlılar maça, Ersin, Rosier, Necip, Welinton, Rıdvan, Pjanic, Josef, Ghezzal, Emirhan, Güven ve Batshuayi 11'iyle başladı.

Konuk ekip ise, Günay, Vetrih, Ertuğrul, Djilobodji, Tosca, Doğan, Furkan, Recep, Sagal, Maxim ve Muhammet 11'iyle sahada yer aldı.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda 67. dakikada sahneye çıkan Kartal'ın yıldız golcüsü Michy Batshuayi, takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş, Vodafone Park'ta konuk ettiği Gaziantep FK'yı 1-0 ile geçti.

Bu sonuçla Beşiktaş, 32 puana yükseldi ve 6. sıraya çıktı. Gaziantep FK ise 31 puanla 8. sırada kaldı.



MAÇTAN NOTLAR (1. YARI)

7. dakikada Yeni Malatyaspor Mustafa Eskihellaç'ın golüyle öne geçti. Hızlı hücumda Kenan Özer'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Mustafa sağ çaprazda ceza sahasına girdi ve kaleci ile karşı karşıya kaldı. Mustafa Eskihellaç, uzak köşeye çok güzel vurarak topu ağlarla buluşturdu: 1-0

13. dakikada Göztepe'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Sadık Çiftpınar, elle oynayınca maçın hakemi penaltıyı gösterdi.

15. dakikada Göztepe Berkan Emir ile beraberliği buldu. Göztepe'nin kazandığı penaltıda topun başına geçen Berkan Emir, topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi ve maça eşitlik geldi: 1-1

17. dakikada Göztepe'de sağ kanattan ceza sahasına doğru yerden gönderilen topa Ndiaye penaltı noktası üzerinde gelişine vurdu, kaleci Ertaç Özbir, gole izin vermedi.

22. dakikada Göztepe'de Kerim Alıcı'nın sağ kanattan ortasında Halil Akbunar, topa doğru hareketlendi ve kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. Sonrasında yapılan VAR incelemesi ile ofsayt kararı verildi ve gol iptal edildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.



MAÇTAN NOTLAR (2. YARI)

48. dakikada Göztepe'de Nwobodo sol kanatta çok iyi çalımlarla hücuma çıktı ve topu Halil ile buluşturdu. Halil'in içeriye çevirdiği topu kaleci Sertaç kontrol etmeye çalışırken top ağlarla buluştu. Ancak sonrasında yapılan VAR incelemesiyle gol iptal edildi.

63. dakikada Yeni Malatyaspor'da Mounir Chouiar, sol kanatta aldığı topla merkeze doğru yöneldi ve önünü boşaltarak çok sert vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

73. dakikada Göztepe'de öne geçti. Nwobodo sol kanatta topla birlikte çok iyi hücuma çıktı, ceza sahasına girmeden yerden ortasını yaptı. Lourency, iyi takip ederek topu ağlarla buluşturdu: 2-1

76. dakikada Yeni Malatyaspor'da Chouiar, ara pası ceza sahası sağ çaprazda kontrol etti ve şutunu çekti ancak top kaleye paralel olarak gitti ve dışarıya çıktı.

Karşılaşma 2-1 rakip takımın üstünlüğü ile sona erdi.