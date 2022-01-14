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Beşiktaş Gaziantep FK maçında Ahmet Çalık unutulmadı!

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Mücadelenin 6. dakikasında oyun, hayatını kaybeden Ahmet Çalık için durdu ve duygusal anlar yaşandı. İşte o görüntüler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 20:17 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 20:23
Beşiktaş Gaziantep FK maçında Ahmet Çalık unutulmadı!

Hafta içinde geçirdiği transfer kazası nedeniyle hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, Beşiktaş-Gaziantep FK maçı öncesinde unutulmadı.

Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonrasında hayata gözlerini yuman Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, Beşiktaş-Gaziantep FK maçı öncesinde unutulmadı. Maç öncesinde sahaya çıkan futbolcular, üzerlerinde Ahmet Çalık'ın fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle ısınırken, TFF'nin talimatı gereği de İstiklal Marşı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Maçın başlamasının ardından dakikalar, Ahmet Çalık'ın forma numarası da olan 6'yı gösterdiğinde Beşiktaş file bekçisi meşin yuvarlağı oyun alanın dışına atarken, sahadaki iki takım futbolcuları maçı durdurarak alkışlarla Ahmet Çalık'ı hatırladı.







Görüntü: BeinSports

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