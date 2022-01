BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Domagoj Vida'nın menajerinden flaş transfer açıklaması!

Vida 'nın transfer hakkındaki tutumu hakkında bilgi veren Avadan, "Burada önemli olan Vida'nın da görüşü. Şu an kritik dönemdeyiz. Önümüzde maçlar var. Beşiktaş Türkiye Kupası'nda devam ediyor. Herkes bitti dese de aslında şampiyonluk şansı veya ikinci olup, Şampiyonlar Ligi şansı var. Vida Beşiktaş'a konsantre ama biliyorsunuz daha transfer yeni başladı. 1 ay süre var. Bunun ne olacağını kimse bilemez. Biraz bekleyip, görmek lazım. 1 hafta, 10 gün görmek lazım. Ondan sonra daha net şeyler söylemek mümkün." dedi.

Sözlerine devam eden Uğur Avadan , " Vida 'nın da şu an İngiltere'ye gitme gibi bir düşüncesi yok. Görmek lazım. 1 hafta 10 gün görmek lazım ondan sonra iki taraf da kararını verir. Şu ana kadar çok fazla Premier Lig 'den teklif geldi. Vida hiçbirine sıcak bakmadı. İngiltere'nin en üst düzeydeki takımların bir alt seviyesi yani orta üst düzey takımlardan da teklif geldi. Vida hiçbir zaman gitmeyi düşünmedi." dedi.

"HER ŞEYİ YAPMIŞ"

Vida'nın, kariyerinde istediği noktaya varmış olduğunu belirten temsilci, "Şöyle düşünmek lazım. Yaşı biraz daha genç olsa, ben Premier Lig'e gideyim derdi belki ama Vida Dünya Kupası finali oynamış bir oyuncu. Uzun süre Şampiyonlar Ligi oynamış, yani artık kariyerle ilgili yapacağı her şeyi yapmış bir oyuncu. Daha iyi bir takımda oynama niyetinde. Şimdi Watford'a baktığımızda, orada ilk hedefi düşmemek olacak ama Vida, Dynamo Kiev'de 5 yıl oynamış her seneki hedefi şampiyonluğa oynamak, Beşiktaş'ta oynamış, şu ana kadar 4 yıl oldu. Her sene şampiyonluğa oynadı. Yani 9 yıldır şampiyonluğa oynayan bir futbolcu." ifadelerini kullandı.