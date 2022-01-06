BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Domagoj Vida'nın menajerinden flaş transfer açıklaması!

HANGİ KULÜPLER İLGİLENİYOR?

Tecrübeli stoper hakkında birçok kulübün teklifine rağmen Beşiktaş'da kalmayı seçtiğini söyleyen Uğur Avadan, "Şu an Newcastle ile ilgili henüz bir teklif gelmedi. Gelmeyince teklif demek doğru olmuyor ama sormalar gerçekleşti. Arap yarımadasından çok arayan oldu. Fransa'dan oldu. İspanya'dan oldu. Ama şu ana kadar Beşiktaş'ta ve burada hep mutluydu. Biliyorsunuz çok güçlü kulüpler geldi. Yani İtalya'dan Roma geldi ve 1 lira kaybı olmayan ve daha uzun vadeli bir teklif yaptı. Vida ona rağmen burada kaldı. Burayı seviyordu, şampiyonluk yaşamak istiyordu. En sonunda da isteğine ulaştı." şeklinde konuştu.