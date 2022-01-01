BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida Osijek yolcusu!

Beşiktaş 'ta bu sezon bekleneni veremeyen Domagoj Vida 'yla yolların ayrılması gündemde. Hırvat futbolcunun adı birçok kulüple anılırken sürpriz bir açıklama geldi.

Siyah-beyazlı takımın Hırvat stoperi Vida'ya Osijek yolu göründü. Hırvat Dnevno gazetesine göre Osijek kaptanı Mile Skoric, "Vida gibi bir takım arkadaşına sahip olmayı kim istemez ki! Birlikte oynadık, nitelikleri hakkında konuşmamıza gerek yok. Tebriğine gerçekten şaşırdım. Döner mi diye düşündüm. Çok orijinal bir fikir, gerçekten beğendim" ifadelerini kullandı.