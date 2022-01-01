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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida Osijek yolcusu!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ta bu sezon istenen performansı sergileyemeyen Domagoj Vida ile yollar ayrılabilir. Hırvat stoperin, futbola başladığı takım olan Osijek'e dönebileceği ifade edildi. (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2022 Cumartesi 11:29
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida Osijek yolcusu!

Beşiktaş'ta bu sezon bekleneni veremeyen Domagoj Vida'yla yolların ayrılması gündemde. Hırvat futbolcunun adı birçok kulüple anılırken sürpriz bir açıklama geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida Osijek yolcusu!

Siyah-beyazlı takımın Hırvat stoperi Vida'ya Osijek yolu göründü. Hırvat Dnevno gazetesine göre Osijek kaptanı Mile Skoric, "Vida gibi bir takım arkadaşına sahip olmayı kim istemez ki! Birlikte oynadık, nitelikleri hakkında konuşmamıza gerek yok. Tebriğine gerçekten şaşırdım. Döner mi diye düşündüm. Çok orijinal bir fikir, gerçekten beğendim" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Domagoj Vida Osijek yolcusu!

Kariyerine Osijek altyapısında başlayan Vida, Leverkusen ve Dinamo Zagreb kariyerinin ardından Dinamo Kiev'e transfer olmuştu. Hırvat futbolcu, 2018'in ocak ayında ise Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.

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