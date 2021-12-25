Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan sert sözler! "Yapılan çok alçakça"

Beşiktaş Kulübü'nün 2019 yılına ait 3 dönemi kapsayan olağan mali genel kurulu Akatlar Spor Kompleksi'nde yapıldı. Toplantının sonunda eski başkan Fikret Orman'ın 01 Ocak 2019 - 12 Mayıs 2019 ve 12 Mayıs 2019 - 20 Ekim 2019 tarihlerini kapsayan ve iki ayrı dönemden oluşan yönetim süreci, idari ve mali yönden ayrı ayrı ibraya sunuldu. Şimdiki başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim Kurulu üyeleri o dönemde yönetimde olmadığı için, ibralar sırasında aşağı inerek aleyhte oy verdi. Böylece kongrenin başlangıcında 'kulüpten kesin ihraç talebiyle' hakkında önerge verilen ve kabul edilen Fikret Orman ve yönetiminin 01 Ocak 2019 - 12 Mayıs 2019 ve 12 Mayıs 2019 - 20 Ekim 2019 dönemi idari ve mali yönden ibra edilmedi.

Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, idari ve mali yönden ibra edilmemesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Orman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"YARGIYA GİDECEĞİZ"

"Kongreye katılma niyetindeydim ama son anda rapor çıkınca katılmama kararını verdim. Şafak bu konuda beni uyarmıştı. Beşiktaş'ta çok önemli işler yaptım. Başkanlığı bıraktıktan sonra da nereye gittiysem Beşiktaşlılardan büyük ilgi ve sevgi gördüm. Kongrede olup seviyesiz konuşmalara sebep olmak istemedim. Bu raporla alakalı yargı yoluna gideceğiz. Bu raporun kulübe daha önce geldiğini biliyorum. Bazı konular, şu andaki yönetimde bulunanlardan birilerini ilgilendirdiği için çıkarılan maddeleri de biliyorum."

"YAPILAN ÇOK ALÇAKÇA"

"Çok alçakça bir şey bu yapılan. Algı yaratılıyor. 102 milyonluk bir meblağ var. İyi tarafından bakacak olursak somut bir şey konuşuyoruz artık. Türk yargısıyla bunları takip edeceğiz. Bundan sonra artık hukuk konuşacak."

"İNANILMAZ BAŞARILA HEP BİRLİKTE İMZA ATTIK"

"Beşiktaş'ın o inanılmaz başarılarına hep beraber imza attık, stat, tesisler, marka değerimizin yukarı çıkması... Birçok şey yaptık. Bunu Allah da biliyor Beşiktaşlılar da biliyor. Maç günü bilet almak için binlerce kongre üyesinin aradığı bir dönemden, hep beraber mutluluklar yaşadığımız insanların, bize kongrede sahip çıkmamasını üzüntüyle karşıladım. Canları sağ olsun."

"ARAŞTIRILAN DÖNEMİN BİR KISMI YILDIRIM DEMİRÖREN DÖNEMİNİ İÇERİYOR"

"Araştırılan dönemin bir kısmı Yıldırım Demirören'in dönemini içeriyor. Bizim olduğumuz dönemde, ilginçtir, şu anda bu raporla alakalı işler yapan Ahmet Nur Çebi vardı. Çoğu kararlarımız, icra kararlarıydı ve finansmanı Beşiktaş'ta hep Ahmet Bey yönetirdi."

"NİFAK TOHUMLARI BEŞİKTAŞ'TA YER ETMİŞTİR"

"Ultrason cihazının ne olduğunun falan konuşuluyor olması üzücü. Ben bunları başka kulüplerde görmüştüm, bizde olmaz diyordum ama bu nifak tohumları, Beşiktaş'ta yer etmiştir. Bundan sonraki süreçte de bunlar geri dönüp çalışacaktır."

"KAVGANIN BİLE DELİKANLILIĞI VARDIR"

"Ben kimseden korktuğum için değil, kongrede oluşabilecek nahoş ortamların Beşiktaş ile anılmasına ve benim de o fotoğrafların içinde olmaya gönlüm el vermedi. Serdar Bilgili'nin bir kongresinden sonra yaşanan olaylar, hala hatıralarımızda. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Kavganın bile delikanlılığı vardır."