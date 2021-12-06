BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Adem Ljajic kulüp aradığını Beşiktaş'a bildirdi!

Kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, Jeremain Lens, Douglas ve Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş'a yıllık maliyeti 6.8 milyon euro...

Sabah'ta yer alan habere göre devre arasında 4 ismi de göndermek isteyen siyah-beyazlı yönetim, öncelikli olarak Ljajic'in menajeri Fali Ramadani ile görüştü. Ramadani, kulüp aradıklarını belirterek kendilerinin de ayrılmayı düşündüklerini Beşiktaş'a iletti.

Yıllık ücreti 3.4 milyon euro olan 30 yaşındaki oyuncu, sezon başında PAOK ile Salernitana'dan gelen teklifleri reddetmişti.