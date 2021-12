Kasımpaşa - Beşiktaş maçı CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? BJK maçı canlı izle

Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Mete Kalkavan yönetiyor.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Harun, Hadergjonaj, Donk, Bruma, Sakıb, Doğucan, Hajradinovic, Yusuf, Eysseric, Umut Bozok, Jorgensen

BEŞiKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı 3 Aralık Cuma günü saat 20:00'den itibaren beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.

ERSİN DESTANOĞLU 2 MAÇ SONRA 11'DE

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, 2 maçlık aranın ardından ilk 11'deki yerini aldı. Siyah-beyazlı ekipte, Kasımpaşa karşılaşmasına 11'de başlayan Ersin Destanoğlu, 2 maçlık aranın ardından 11'de yer buldu. Son olarak deplasmanda 2-0 kaybedilen Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde 11'de başlayan Ersin, Ajax ve Giresunspor karşılaşmalarında formasını Mert Günok'a kaptırmıştı. Mert Günok, Giresunspor maçının son dakikkalarında sol diz ön çapraz bağından sakatlıkmış ve oyuna devam edememişti. Bu sakatlığın ardından Ersin Destanoğlu, eldivenleri devraldı. Siyah-beyazlıların maçtaki yedek kalecisi ise 17 yaşındaki Emre Bilgin oldu.

RIDVAN YILMAZ 4 MAÇ SONRA 11'E DÖNDÜ

Siyah-beyazlı ekibin genç sol beki Rıdvan Yılmaz, 4 maçlık aranın ardından 11'de yer aldı. Umut Meraş'ın transfer edilmesinin ardından zaman zaman iki isim değişerek görev yapıyordu. Genç sol bek bunun yanı sıra yaşadığı sakatlık nedeniyle 11'deki yerini kaybetmişti. Son olarak deplasmanda 4-0'lık skorla kaybedilen Sporting karşılaşmasında ilk 11'de görev yapan Rıdvan Yılmaz, 4 maçlık aranın ardından ilk 11'de forma şansı buldu.

CAN BOZDOĞAN LİGDE İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ın sezon başında Schalke 04'ten kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Can Bozdoğan, ligde ilk kez ilk 11'de görev aldı. Beşiktaş'taki orta saha oyuncuların sakat ve formsuzluklarının ardından teknik direktör Sergen Yalçın, 11'de değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam sezon başın kiralık olarak kadroya dahil edilen genç orta saha Can Bozdoğan'a ilk 11'de forma şansı verdi. Can Bozdoğan bu sezon ligde ilk kez görev yaptı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile deplasmanda oynanan karşılaşmada da ilk 11'de görev almıştı.

BEŞİKTAŞ'TA 2 İSİM SINIRDA

Siyah-beyazlı ekipte, Kasımpaşa mücadelesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Karşılaşmaya 11'de başlayan Josef de Souza ve Welinton, kart görmeleri halinde Süper Lig'in 16'ncı haftasında iç sahada oynanacak Yukatel Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

TFF TAHKİM KURULU, AHMET NUR ÇEBİ'NİN CEZASINA YAPILAN İTİRAZI REDDETTİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz hafta GZT Giresunspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda nedeniyle 21 gün hak mahrumiyet ve 25 bin TL para cezası almıştı. Siyah-beyazlılar, bu cezaya, itirazın duruşmalı olarak değerlendirilmesi ve yürütmenin durdurulmasının yönünde itirazda bulunmuştu. Tahkim Kurulu, Kasımpaşa maçı öncesinde yapılan itirazı oybirliği ile reddetti.

KASIMPAŞA'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Adana Demirspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalınan karşılaşmanın 11'inde tek değişikliğe gitti. Hakan Kutlu, Kevin Varga'nın yerine cezası sona eren Eysseric'i sahaya sürdü.

Kasımpaşa'nın Beşiktaş karşısındaki 11'i şöyle: "Harun Tekin, Hadergjonaj, Donk, Bruma, Sakıb Aytaç, Doğucan Haspolat, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Eysseric, Umut Bozok, Jorgensen."