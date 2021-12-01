BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Miralem Pjanic gelişmesi! Ocak ayında...

Sezon başında Barcelona'dan Beşiktaş'a transferi çok büyük bir ses getiren Miralem Pjanic'le ilgili şok bir iddia gündemi sarstı. Takvim'in haberine göre; Boşnak yıldız devre arasında İspanya'ya geri dönebilir. Katalan ekibinde teknik direktörlük koltuğuna oturan Xavi devre arasında kadroda önemli bir değişim düşünüyor ve Pjanic'in yeniden takıma dönmesini istiyor.