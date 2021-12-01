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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Miralem Pjanic gelişmesi! Ocak ayında...

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic'in siyah-beyazlı kulüpteki geleceği hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi'nin, 31 yaşındaki futbolcuyu izlediği ve ocak ayında geri çağıracağı öne sürüldü. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Miralem Pjanic gelişmesi! Ocak ayında...

Sezon başında Barcelona'dan Beşiktaş'a transferi çok büyük bir ses getiren Miralem Pjanic'le ilgili şok bir iddia gündemi sarstı. Takvim'in haberine göre; Boşnak yıldız devre arasında İspanya'ya geri dönebilir. Katalan ekibinde teknik direktörlük koltuğuna oturan Xavi devre arasında kadroda önemli bir değişim düşünüyor ve Pjanic'in yeniden takıma dönmesini istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Miralem Pjanic gelişmesi! Ocak ayında...

GÖRÜŞME OLACAK

Genç hocanın yönetimle kısa süre içinde bu konu hakkında görüşeceği de iddialar arasında. İspanyol basını, Pjanic'in özellikle Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan büyük hüsran nedeniyle Beşiktaş'ta mutsuz olduğu ve Barcelona'ya geri dönmeye sıcak bakabileceği belirtildi. Siyah-Beyazlı kulübün de kabul etmesi durumunda Boşnak futbolcunun sezonun ikinci yarısında Katalan ekibinin formasını giymesi gündeme gelecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Miralem Pjanic gelişmesi! Ocak ayında...

4 ASİST YAPTI

Kiralık olarak oynadığı Beşiktaş'ta 11 maça çıkan Pjanic gol atamazken, 4 asist yaptı. Yıldız futbolcunun özellikle son dönemdeki performansı eleştiri alıyor.

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