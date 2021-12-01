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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Larin'e teklif var ısrar yok!

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin'le yapılan son görüşmede 1.7 milyon euro'luk yeni kontrat önerisine 'olumsuz' yanıt alan yönetim, kararını verdi. Teknik ekiple son bir değerlendirme yapan siyah- beyazlılar, 2.5 milyon euro'luk talepte bulunan Kanadalı futbolcuyla yeni sözleşme konusunda artık ısrarcı olmayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Larin'e teklif var ısrar yok!
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin'le yapılan son görüşmede 1.7 milyon euro'luk yeni kontrat önerisine 'olumsuz' yanıt alan yönetim, kararını verdi. Teknik ekiple son bir değerlendirme yapan siyah- beyazlılar, 2.5 milyon euro'luk talepte bulunan Kanadalı futbolcuyla yeni sözleşme konusunda artık ısrarcı olmayacak. Yönetim, Larin'in son kararına göre yeni bir planlama yapacak; ayrılık ihtimali halinde yeni oyuncu arayışları başlayacak.
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