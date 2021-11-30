Diego Godin Beşiktaş yolunda! İşte o teklif

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, bu sezon beklentilerin uzağında kaldı. Siyah beyazlılar, zirveden iyice koparken Avrupa'ya da veda etti.

Sergen Yalçın ile yola devam eden Beşiktaş, gözünü transfer dönemine çevirdi. Tecrübeli hoca, ilk olarak defans hattının güçlendirilmesini isterken Diego Godin listedeki ilk aday olarak dikkat çekti.

İtalyan basınına göre; Diego Godin'in geleceği merak konusu. Uruguaylı savunmacı, sözleşmesinin feshedilmesini talep ederek ayrılmaya karar verebilir. Cagliari'deki macerasına devam etmek isterse bir yıllık daha sözleşme imzalayabilir ancak bunun için maaşında indirim yapması gerekli.

"BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF GELDİ"

Diego Godin, kış transfer döneminde Türkiye'nin de yolunu tutabilir. Beşiktaş, yıldız futbolcu için 1.5 milyon €'luk bir teklif yaptı.